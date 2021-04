Veel handtekeningen voor jonge vluchteling Jacob die het land uit moet

Binnen een paar dagen is een petitie voor de 13-jarige Nijmeegse vluchteling Jacob ruim 130.000 keer getekend. Jacob en zijn moeder moeten het land uit.

Jacob en zijn moeder Tina zijn gevlucht uit Syrië. Zij hebben volgens de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND ook Armeense wortels. Aangezien Armenië geldt als een veilig land, wil de IND beiden daarheen uitwijzen. De petitie en politieke druk op staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie) moet er nu voor zorgen dat de twee om humanitaire redenen in Nederland mogen blijven.



Jacob en Tina dreigen uitgezet te worden naar Armenie, een land dat ze niet kennen en waar ze geen familie hebben. Zo gaan we niet met mensen om. Wij eisen humaan asielbeleid! #jacobblijfthier https://t.co/f5DoCBLS6U via @de_goede_zaak — rebellio cross (@RebellioCross) April 7, 2021

Jacob en Tina hebben niets met Armenië

Volgens programmamaker Sinan Can, die zich het lot van Jacob en Tina aantrekt, woont de familie van de twee al vier generaties lang niet meer in Armenië. „Ze hebben daar totaal geen binding mee”, aldus Can. Jacob en Tina vluchtten in 2015 uit Syrië en kwamen in Nijmegen terecht bij familie die ondertussen wel de Nederlandse nationaliteit heeft. Jacob is een Nederlands kind geworden en zit op een Nederlandse school in de brugklas. Can: „We eisen een humaan asielbeleid. Zo gaan we niet met mensen om.” Sinan Can vroeg eerder via Metro al om aandacht voor vluchtelingen. Door een televisietweeluik Sinan Zoekt De Klas Van Elias hoopte hij dat mensen hun toon over vluchtelingen verzachten.



De 13-jarige Jacob dreigt met zijn moeder ons land uit te worden gezet, terwijl hij hier volledig is geïntegreerd. Met #jacobblijfthier en een petitie werd veel aandacht gegenereerd. Aan tafel: Jacob, @sinancan77 en initiatiefnemer van de petitie Manon Veldhuis.#devooravond pic.twitter.com/XXVgFOgrg3 — De Vooravond (@devooravondtv) April 6, 2021

Plotseling ook Armeens

Moeder Tina vroeg toen zij in 2015 uit Syrië wilde vluchten met een beroep op haar verre voorouders een Armeens paspoort aan. Daarmee zouden ze makkelijker naar Europa kunnen reizen. Omdat zij dat Armeense paspoort kreeg, geldt zij voor de IND ook als Armeens en kan zij met haar kind worden uitgezet. Moeder en zoon procederen al sinds 2016 tegen dat besluit, maar hebben hun zaak recent bij de Raad van State verloren. Daarom is onder andere burgerbeweging De Goede Zaak in actie gekomen, zodat ze alsnog een verblijfsstatus krijgen.

Kamervragen over Jacob

PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en SP hebben over de kwestie Kamervragen gesteld. De partijen willen onder meer weten waarom de oma, moeder, broer en twee ooms van Jacob en Tina wel de Nederlandse nationaliteit hebben gekregen, terwijl ze precies dezelfde achtergrond hebben. De IND zegt niets over individuele zaken. Jasper van Dijk deelde de Kamervragen op Twitter met tv-programma De Vooravond.



Ook Jan Slagter springt in de bres

MAX-baas Jan Slagter roept mensen op de petitie te tekenen om te voorkomen dat Jacob en Tina naar Armenië worden uitgezet.

De zaak kreeg de afgelopen dag veel aandacht nadat de twee mensen dinsdagavond hun verhaal deden in het genoemde De Vooravond. Ook RTL Nieuws besteedde uitgebreid aandacht aan de zaak. De hashtag #Jacobblijfthier was sindsdien vrijwel doorlopend trending op Twitter.



"Ik doe m'n hele best." zegt vriend Hente over #jacobblijfthier in @devooravondtv tegen @renzeklamer en @fidanekiz. Jacob en Tina moeten blijven! Al ruim 85.000 mensen doen hun hele best met hem! Spreek je ook uit, teken de petitie 👉 https://t.co/nr2LFCjTO0 pic.twitter.com/8cKoreWeku — De Goede Zaak (@De_Goede_Zaak) April 6, 2021

„Deze zaak stoot me echt tegen de borst”, stelde Slagter vandaag in het programma Spraakmakers. „Deze mensen komen uit oorlogsgebied en hebben gewoon recht op een asielstatus en een verblijfsvergunning. De menselijkheid in het kabinet ontbreekt, dit is een kil beleid. Er wordt niet gekeken naar de omstandigheden, dit is oneerlijk.”

De petitie voor Jacob en zijn moeder Tina vind je hier.