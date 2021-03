Nieuwe vlam van Erica Meiland is privé-detective

Het is officieel bevestigd. Erica Meiland heeft een nieuwe vlam. Sander van Betten heet hij, en hij is privé-detective. Meteen ook zijn naam op Instagram: privedetectivesander. Op Twitter gebruikt hij z’n voor- en achternaam.



„Vandaag nog maar even genieten van mijn vrijheid in redelijke anonimiteit”, postte Sander van Betten eergisteren op zijn Instagram. „Alles voor de liefde”, schreef hij erbij, met een verliefde emoji erachter. Want ja, Sander is stapelgek op Erica Meiland, en de hele wereld mag dat weten. Al wil hij er ook weer niet té veel over kwijt.



„Erica en ik zijn al een halfjaar samen”, vertelt Sander aan Story. „Maar voor mij is het een privékwestie, dus daar ga ik verder weinig over zeggen.”

Zijn haar zit in elk geval wel goed.



Erica Meiland en Sander van Betten

Erica en Sander kennen elkaar vanuit de tv-wereld, waarin de privédetective ook werkzaam is. „We werken voor dezelfde tv-producent, dan zijn de lijntjes wat korter”, vertelt Sander aan het weekblad. „Niet via een datingsite, dat is niet onze hobby.’’ Gisteravond in Chateau Meiland onthulde Erica voorzichtig weer aan het daten te zijn. Op haar Insta nog geen toespeling naar haar nieuwe vlam, haar laatste foto is van iets heel anders.

Wie is Sander van Betten?

Naast zijn werk als privédetective werkte de Zwollenaar de afgelopen jaren intensief mee aan de tv-programma’s van misdaadverslaggevers Peter R. de Vries en Kees van der Spek. Ook maakte Willibrord Frequin geregeld gebruikt van zijn diensten. Daarnaast schakelde de KRO-NCRV Sander in om potentiële deelnemers aan Boer Zoekt Vrouw te schaduwen, om zo zeker te weten dat de boeren of boerinnen niet al een relatie hadden.

Ook heeft hij een boek uitgebracht en poseert hij graag voor spiegels.



Reacties op de relatie

Op zijn Instagram wordt enthousiast gereageerd op zijn nieuwe liefde. „Gefeliciteerd, ze is het waard”, schrijft iemand. Een ander had het niet zien aankomen. „Ben heel benieuwd. Heel eerlijk: op het eerste gezicht had ik jou niet naast Erica geplaatst. Maar wie ben ik. Ik ben benieuwd hoe je op tv over komt.” Weer een ander is pragmatisch: „Dan zul je er wel flink wat volgers bij krijgen!”



Erica en Martien

Hoewel Erica en Martien nog altijd getrouwd zijn, is het geen geheim dat ze beiden openstaan voor een andere relatie. ,,We hebben het wel eens over als een van ons verliefd zou worden, natuurlijk. Ik zou het voor Martien heel fijn vinden als hij iemand vindt. En andersom gunt hij mij dat ook. Die iemand moet wel een aanvulling zijn op onze familie. Een soort gezinsuitbreiding. Als hij wrijving geeft, houdt het op. Wij kiezen hoe dan ook altijd voor elkaar”, zei Erica eerder tegen het AD.