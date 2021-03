Melissa Kremer (25) overleden: Altijd zag zij een lichtpuntje in de duisternis

Melissa Kremer (25 jaar jong nog maar) is niet meer. Melissa werd het afgelopen jaar bekend door haar boek Mijn Kwaadbloed. Ze overleed aan leukemie.

Het overlijden werd vandaag bekendgemaakt door 100%NL Magazine. Het blad gaf Mijn Kwaadbloed belangeloos uit.

Leukemie bij Melissa Kremer kwam terug

In 2015 kreeg Melissa Kremer voor het eerst met de ziekte te maken. Ze leek hersteld, maar vorig jaar keerde de leukemie alsnog terug. „Helaas was er dit keer geen genezing meer mogelijk”, stelt 100%NL Magazine in een bericht op de website. „Haar openhartige manier van communiceren en haar vermogen om toch altijd weer een lichtpuntje te zien in de duisternis, leverde haar veel bewondering op.”

„Je weet dat het eraan komt, maar toch voelt het als plotseling”, zegt uitgever Eddy Guyt uit Volendam als hij Metro even kort aan de telefoon heeft. Hij ontmoette Melissa Kremer een keer of zes, zeven.

Boek Mijn Kwaadbloed was een wens

Melissa Kremer raakte na een ontmoeting bevriend met tv-presentatrice Nicolette van Dam en Bas Smit. Aan hen vertelde ze dat het nog kunnen uitgeven van een eigen boek haar grote droom was. Dat werd Mijn Kwaadbloed. Van Dam en Smit hielpen haar op weg en zorgden er onder meer voor dat haar Instagram-account inmiddels meer dan 250.000 volgers heeft.

Het doel van het boek was (en is) om haar verhaal en ervaringen te delen met lotgenoten, of met mensen waarvan iemand in de familie of hun partner ernstig ziek is geworden.

Melissa Kremer scoorde een bestseller

Bas Smit belde met Eddy Guyt of die misschien iets kon betekenen. Die gaf vol gas om de verkoop zonder winstoogmerk mogelijk te maken. Een Instagram-post met een swipe up van Nicolette van Dam en een bezoek aan de talkshow Jinek deden de rest. „De website crashte bij de start van de verkoop direct”, zegt Guyt. „Binnen een mum van tijd hadden we 10.000 boeken voor Melissa verkocht. Hartstikke mooi en ongekend.”

Melissa Kremer heeft haar boeksucces dus nog kunnen meemaken. Dat werd eerder niet meer verwacht. Dat zij kerstmis en haar verjaardag op 26 januari nog heeft gevierd al helemaal niet. Inmiddels is Mijn Kwaadbloed toe aan een derde druk. Ook de tweede druk is bijna uitverkocht.

Veel reacties op overlijden Melissa

Het overlijden van Melissa Kremer zorgt vandaag voor veel reacties. Mensen reageren op social media verdrietig, maar ook vol bewondering. Uiteraard reageren ook Bas Smit, die zich ook inzet voor het Prinses Máxima Centrum, en 100%NL Magazine op Instagram.



Hieronder lees je nog enkele reacties.



Dag Melissa Kremer, je was een inspiratie voor velen #mijnkwaadbloed

