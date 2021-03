Bibian Mentel opent eigen Cruyff Court in Utrecht en balt potje mee

Begin deze maand werd bekend dat Bibian Mentel uitbehandeld is. Maar dat betekent niet dat ze niets meer doet. Integendeel zelfs, zo was ze vandaag present bij de opening van haar eigen Cruyff Court, en speelde ze ook nog even mee.

Bibian Mentel heeft vandaag bij De Hoogstraat Revalidatie in Utrecht haar eigen Cruyff Court geopend. Op het moment van de opening waren verschillende revalidanten aan het sporten met hun therapeut. Bij aankomst rolde Bibian op haar Bibians vol enthousiasme en met een grote lach op haar gezicht naar de middenstip. „Trotser kun je me niet maken, mijn eigen Cruyff Court in gebruik door revalidanten. Dat ik dit zelf kan zien, maakt me heel blij.”



Gezondheid snel achteruit

Begin deze maand werd bekend dat de gezondheid van Mentel achteruit gaat. Ze heeft al vele jaren kanker en dat is uitgezaaid naar haar hersenen. Genezing en behandeling is volgens haar artsen niet meer mogelijk. Het nieuws leidde tot vele verdrietige reacties op social media.



Maar levensgenieter Bibian voelde zich vandaag goed genoeg om haar eigen court te open. Haar lach ging niet meer van haar gezicht.

Bibian Mentel op Cruyff Court

In een live video op Instagram was te zien dat ze samen met haar man Edwin Spee het bord aan het hek van het court met haar naam erop onthulde. „Het is fantastisch dat ik mijn eigen court zelf nog heb kunnen openen”, zei Mentel, die in haar rolstoel ook nog een spelletje meedeed met een groepje kinderen. „Het is zo mooi dat dit court er is en ik hoop dat er heel veel kinderen van gaan genieten en lekker kunnen bewegen.” Het speciale court in Utrecht is volledig ingericht voor de kinderen en volwassenen die daar revalideren, zelf heeft ze ook meerdere keren gerevalideerd bij De Hoogstraat Revalidatie.

Mentel



Bij de snowboardster werd op 27-jarige leeftijd botkanker geconstateerd. Daardoor moest haar onderbeen worden geamputeerd. De ziekte keerde telkens terug, maar keer op keer wist ze het te verslaan. Slechts vier maanden na haar amputatie stond ze alweer op haar snowboard en zeven maanden later werd ze Nederlands kampioen snowboardcross bij de validen. Bij de Paralympische Spelen won ze in totaal drie keer goud.



All about Mentelity

De geliefde Mentel beëindigde haar carrière eind 2018. In 2019 belandde Mentel in een rolstoel vanwege een incomplete dwarslaesie, opgelopen bij een operatie aan een tumor in haar rug. De snowboardster deed in die rolstoel mee aan het tv-programma Dancing With The Stars, waarin ze de finale haalde.

Ondanks het slechte nieuws dat ze is uitbehandeld, laat Bibian ‘it’s all about mentelity’ Mentel weten te blijven genieten van het leven. Zo gaf ze eerder deze maand een seminar over winnaarsmentaliteit. Afblazen was absoluut geen optie, liet de organisator weten. „Want doorzetten, dat is haar eerste natuur. Positief blijven en doelen stellen. Daarom is afblazen voor haar geen optie. En wij steunen dat.”