Vurig ‘pyromanenstel’ uit Arnhem de cel in voor brandstichtingen

Sommige stellen sporten graag samen. Of drinken een borrel en spelen een spel. Of nodigen misschien graag een derde persoon uit. Ieder z’n ding. Maar de gezamenlijke hobby van een man en vrouw uit Arnhem ging wel erg ver. Het ‘pyromanenstel’ moet nu de cel in.

Een Arnhemmer van 39 jaar moet drie jaar de cel in omdat hij betrokken is geweest bij de golf autobranden en andere brandstichtingen in Arnhem in het voorjaar van 2020. Een 43-jarige Arnhemse vrouw, met wie hij een relatie had, is vandaag door de rechter veroordeeld tot 18 maanden celstraf, omdat zij ook meerdere keren brand heeft gesticht. De rechtbank verwijt dit pyromanenstel onder andere dat zij „een zeker genot” ontleenden aan hun daden.

Brandstichtingen Arnhem



16 minuten lyn — ARNHEM – Het aantal autobranden is in 2020 met 71 procent gestegen ten opzichte van 2019. Dat blijkt uit cijfers van https://t.co/xZ4Tb0NFOE, eenhttps://t.co/3H7hr0QR9R — Laura (@Chapiro) January 4, 2021

Arnhem had vorig voorjaar te maken met vele tientallen brandstichtingen. De politie kreeg extra capaciteit voor het onderzoek, dat voorrang kreeg boven andere politietaken. Ook werd er politie te paard ingezet in de wijken die het meest getroffen werden. De politie arresteerde het Arnhemse stel begin mei.

Arnhems pyromanenstel: ‘vurig seksueel contact’

De man en de vrouw stuurden elkaar berichten via Whatsapp. Voor de rechter verklaarden zij dat die gesprekken over „hun vurige seksuele contact” gingen, maar de rechter gelooft dat niet. Volgens de rechtbank gingen de gesprekken wel degelijk over gepleegde brandstichtingen en een poging daartoe. Uit de gesprekken blijkt niet dat het pyromanenstel zich iets aantrok van de gevolgen van hun handelen, aldus de rechtbank, terwijl in een aantal gevallen mensen in levensgevaar kwamen door de branden.

Brand in kliko tot tunneltje

Volgens de rechtbank heeft de man in elk geval enkele auto’s, een bestelbus en een kliko in brand gestoken. In enkele gevallen sloeg het vuur over naar een woning. De vrouw stichtte brand in een tunneltje onder woningen, die daardoor ontruimd moesten worden. De rechter vindt dat de twee met hun daden een bijdrage hebben geleverd aan de maatschappelijke onrust in Arnhem.

Overigens blijft Arnhem een geliefde stad voor pyromanen, die niet alleen auto’s in de fik steken, maar ook koelkasten.



Koelkast in brand gestoken in Arnhem – https://t.co/1oOcAReWk1 — Zaino Cijntje (@ZainoCijntje) March 22, 2021



