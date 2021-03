Najib Amhali: ‘Stoppen met coke bespaart me veel geld’

Veel theatermakers, cabaretiers en artiesten zitten vanwege de coronaciris thuis. Dus komt er ook minder (of soms zelfs geen) geld binnen. Datzelfde geldt voor cabaretier Najib Amhali: er ligt flink minder brood op de plank. Maar gelukkig bespaart hij ook wat, vertelt de cabaretier in gesprek met Veronica Magazine. Hij is namelijk gestopt met het gebruiken van coke, en daarmee bespaart hij flink wat centen.

„Ja, en we hadden net een nieuwe keuken besteld, haha. Ik zei nog: laten we even wachten. Maar nee, die keuken moest en zou er komen. Dus die wordt binnenkort geleverd”, vertelt hij over de grote aankoop die hij deed. „Maar goed, je leeft maar één keer.” Gelukkig heeft Amhali wel wat geld bespaard, sinds hij geen coke meer gebruikt. „Het scheelt dat ik die coke niet meer hoef te betalen. Anders was die hele keuken al lang in mijn neus verdwenen, haha.”

Najib Amhali: ‘Wil wel een oudejaarsconference doen’

In de tussentijd is Amhali bezig met het bedenken van programma-ideeën, maar dat levert nog weinig op. „Ze zijn niet geïnteresseerd. Wat me er niet van weerhoudt dingen te bedenken – als het niet binnen het omroepstelsel past, past het wel op een streamingdienst als Netflix of Amazon.” Daarnaast hoopt op Amhali eigenlijk maar op één ding. „Ik zou ook nog weleens een oudejaarsconference willen doen. Lijkt me leuk.”

Op het moment is Amhali vooral bezig met Wie Van de Drie, waar hij panellid is. Dat is deels omdat hij de extra aandacht wel leuk vindt. „Ik vond het in ieder geval leuk dat liefst vier miljoen mensen The Masked Singer zagen, dat ik op straat of via social media werd aangesproken door ouders en kinderen die niet wisten dat ik kon zingen en me daar complimenten voor gaven. Ik vind het oprecht leuke programma’s. Omdat ze, net als mijn theatershows, aantrekkelijk zijn voor een breed publiek. En ook omdat mensen wel klaar zijn met al dat corona-nieuws bij Op1 of Jinek. Het gaat altijd over hetzelfde. Mensen willen weer lachen. Een programma als Wie van de Drie zorgt daarvoor.”