Elise Schaap bejubeld na TV Kantine: ‘Maar Najib Amalia is ongepast’

De eerste aflevering van het nieuwe seizoen van de TV Kantine zit erop en het is duidelijk dat Elise Schaap inmiddels de absolute koning van de imitatoren in Nederland is. Twitter bejubelde de actrice. Maar er was ook kritiek op ‘Najib Amalia’.

Op de Nederlandse televisie worden tegenwoordig wel heel veel bekende mensen geïmiteerd. Wat dat betreft kun je je maar het best beperken tot de TV Kantine. Wat voor Irene Moors en Carlo Boszhard ooit begon als Pittige Tijden, is geëvolueerd tot een groots geproduceerde show waarbij de gepersifleerde personages nauwelijks nog van de echte BN’ers zijn te onderscheiden. Sommige typetjes lijken zelfs meer op de persoon zelf, zo liet Elise Schaap vorig seizoen al zien met de imitatie van Nikkie Plessen.

Elise Schaap is de koningin van de TV Kantine

Het zijn allang niet meer alleen Irene Moors en Carlo Boszhard waarvoor mensen naar de TV Kantine zappen. Elise Schaap is de actrice waar het om draait. Haar persiflages van Nikkie Plessen, Marieke Elsinga en Miljuschka Witzenhausen grenzen aan perfectie en gisteravond kwam koningin Maxima daar nog eens bij. Twitter raakte niet uitgepraat.



Echt, Elise Schaap is weer briljant. Nu als Máxima. Dat accent is echt hilarisch. Klinkt exact als het origineel #tvkantine — Vincent G. de Vlugt (@Vincentgdevlugt) January 14, 2021



Elise Schaap als Maxima is echt waanzinnig goed! Wie kan zij niet nadoen? #tvkantine — Angélico – Travelandgo.nl (@travelandgonl) January 14, 2021



Ik ben geen fan van de #tvkantine, maar die Elise Schaap is toch wel echt briljant hoor. Ik val er toevallig in, en zie haar als Màxima en Marieke, wat moet het heerlijk zijn als je dat kunt! — Lydia Los (@lydialos) January 14, 2021

Een andere nieuwkomer is Ricardo Ras, die met zijn imitatie van Robert ten Brink de De Casting Kantine won. De prijs was een rol in de TV Kantine en ook hij oogstte lof op Twitter na zijn vuurdoop. Verder was er applaus voor Fred van Leer en Patricia Paay en werd media-expert Rob Goossens toch wel enigszins belachelijk gemaakt.

Bekijk de eerste aflevering van de TV Kantine hier terug.

Twitter niet gecharmeerd van ‘Najib Amalia’

Maar er was dus ook kritiek. Want naast Elise Schaap als Maxima, was ook Najib Amhali als Amalia te zien. En dat schoot veel kijkers in het verkeerde keelgat. “Ze is pas een meisje van 17”, reageert een kijker. Schrijver Arthur van Amerongen: “Bah. Alles voor de kijkcijfers.” Er waren ook kijkers die er wel om konden lachen. Oordeel zelf.



#TVKantine We moeten het eens over vetschamen hebben. Het is toch schandalig dat notabene Najib Amhali onze geliefde prinses Amalia neerzet als een zwaar obese en ook nog eens hoogzwangere Linda de Mol. Bah. Alles voor de kijkcijfers. pic.twitter.com/Pi1LKNzaEn — Arthur van Amerongen (@DonArturito) January 15, 2021



Kan dat geen humor vinden op de wijze waarop prinses Amalia wordt weggezet in de #tvkantine — Ernst (@ernstvdhoek) January 14, 2021



#tvkantine hahah ik stikte bijna in mijn bakje thee Najib Amhalia 😅😂😂😂😂 pic.twitter.com/4UJIeziC7Z — Can-er (@buycano) January 14, 2021

