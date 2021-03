Blokkade Suezkanaal ‘kost 337 miljoen per uur’; dit zijn de gevolgen voor jou

De duurste file ooit. Dat gaat de blokkade van het Suezkanaal ongetwijfeld worden. Dinsdagmorgen strandde er een schip in belangrijkste vaarroute ter wereld, wat ervoor zorgde dat de toegang via het water van Aziƫ naar Europa volledig werd geblokkeerd. Dat heeft grote gevolgen en kost de wereldhandel miljarden.

Vermoedelijk werd het schip naar stuurboord gedwongen door een harde windstoot en liep vast. Daardoor blokkeert het al dagen de route en liggen er inmiddels meer dan 400 schepen in de file op het Suezkanaal. Reddingspogingen mislukten tot dusver. Het schip lostrekken- of duwen met sleepboten werkte niet, omdat de boot aan beide wallen een meter hoog op het zand ligt. Uitgraven lijkt de enige optie.

Schade loopt in miljarden

De komende periode wordt er met man en macht gewerkt om het schip van zijn plaats te krijgen. Om het te vergemakkelijken wordt er ballastwater en olie gelost. Mogelijk zouden de sleepboten maandag dan wel succesvol werk kunnen doen in het Suezkanaal. Anders moeten eerst alle containers er stuk voor stuk af.

De reddingsactie kan volgens het Nederlandse baggerbedrijf Boskalis, dat werd opgeroepen voor de klus, weken duren. Haast is geboden, want elk uur dat het schip de doorgang naar de andere zijde van de wereld blokkeert, kost de wereldeconomie 337 miljoen. Ieder uur. Dat betekent 8 miljard per dag. Mocht het schip inderdaad nog weken vast liggen, kan de schade in de honderd miljard lopen. Inmiddels kiezen ook veel schepen eieren voor hun geld en varen helemaal om via Kaap de Goede Hoop.

Gevolgen blokkade Suezkanaal

Het Suezkanaal klinkt misschien als een ver-van-ons-bed-show, maar we kunnen serieuze gevolgen gaan ondervinden. Veel van onze producten komen uit China en die kunnen nu niet worden ingevoerd. ā€žRetailers hebben niet altijd grote voorraden en sommige producten zijn seizoensgevoelig, zoals tuinmeubilair. Dat komt voor een groot deel uit China en het zal lastig worden de schappen te vullen als het schip er lang blijft liggenā€, zegt econoom Rico Luman bij Nu.nl. Lege (online) schappen dreigen dus, naast dat ook de economie er onder kan lijden als het lang gaat duren.

Niet alleen een lege Action of verminderde voorraad bij Bol.com dreigt, ook tanken kan een stuk duurder worden. Er liggen ook zoā€™n dertig olietankers te wachten en de olieprijs ging woensdag meteen al met bijna drie procent omhoog. ā€žHet zal even duren totdat we dat ook bij de pomp zien, maar de kans is groot dat de prijzen daar ook zullen stijgen.ā€