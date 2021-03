Voor het eerst sinds maanden vandaag weer een festival

Na maanden wachten kunnen festivalliefhebbers vandaag eindelijk weer losgaan. Op het festivalterrein van Lowlands in Biddinghuizen staat namelijk het eerste proeffestival gepland, van Fieldlab Evenementen. Tijdens een dancefestival met zo’n 1500 bezoekers gaan onderzoekers testen hoe evenementen in coronatijd weer veilig kunnen plaatsvinden. Morgen is er ook een festival, maar dan met popmuziek.

De feestgangers zouden eigenlijk vorige week al los mogen gaan, maar toen was het weer te slecht. Maar wat is een weekje wachten als je al een hele festivalzomer hebt moeten overslaan? Nu is het dus zover: het allereerste zogenoemde Back To Live-festival plaats.

Door de verplaatsing van het festival is ook de line-up iets aangepast. Zo kunnen Philou Louzolo en Suze Ijó er nu niet bij zijn. Wel staan nog steeds onder anderen Joris Voorn, Reinier Zonneveld en Colin Benders op het affiche.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Vorige week werden ze door slecht weer nog afgelast, maar dit weekend gaan de twee testfestivals van Fieldlab in Biddinghuizen door. Het weer is goed. https://t.co/scAmai33YF #fieldlab #festivals #biddinghuizen Foto: Timster. pic.twitter.com/Pq68u9RgFp — Weer.nl (@Talpaweer) March 19, 2021

Getest voor en na festival

Het experiment zelf blijft wel helemaal hetzelfde. Zo worden alle bezoekers van tevoren getest, en sommigen krijgen bij ingang van het festival een extra sneltest. Mensen met een positieve testuitslag mogen niet naar binnen. Daarna zijn er drie groepen, en moeten alle festivalgangers een tag dragen. Die tag volgt dan hun bewegingen en contactmomenten. Na het festival moeten de bezoekers zich opnieuw laten testen. Bij eerdere proefevenementen gaf niet iedereen gehoor aan die oproep, maar volgens Fieldlab maakt dat voor het experiment niet uit.

Ook wordt tijdens het evenement een nieuwe corona-app van de overheid getest. Met die app kunnen mensen aantonen dat ze onlangs negatief getest zijn op het coronavirus. De bezoekers krijgen na een negatieve test een code die ze kunnen invullen in de nieuwe app CoronaCheck. De app maakt dan een QR-code aan, die bezoekers kunnen laten zien aan medewerkers. Zij scannen dan de code en krijgen zo te zien of iemand negatief getest is. Voor die scan hoeven zowel de telefoon van de bezoeker als het scanapparaat van het festival geen verbinding met internet te hebben.

De proefevenementen van Fieldlab Evenementen behoren tot een gezamenlijk initiatief van zowel de zakelijke als de publieksevenementensector en de overheid. Eerder werd al getest tijdens twee concerten in de Ziggo Dome, een theatervoorstelling van Guido Weijers, een congres en bij voetbalwedstrijden. Er loopt een onderzoek naar vier mogelijke besmettingen tijdens (of na) een proefconcert van André Hazes.



Afgelopen zondag stond 1300 man in de Ziggo Dome keihard mee te brullen met André Hazes. Wij waren erbij. Zondag verschijnt onze korte documentaire over de fieldlab-testevenementen, lees nu al ons verslag via https://t.co/3aXreklPTX pic.twitter.com/BrByq0wFea — 3voor12 (@3voor12) March 10, 2021

Vanaf 1 juli weer evenementen

Het demissionaire kabinet heeft de evenementensector opgeroepen om vanaf 1 juli weer ‘echte’ evenementen te organiseren. Mochten die evenementen onverhoopt toch niet doorgaan, is er een garantiefonds beschikbaar. Het demissionaire kabinet heeft 385 miljoen euro gereserveerd voor de evenementenbranche om een groot deel van de kosten te dekken als een evenement door het coronavirus niet door kan gaan.

Dit steunpakket komt er vanaf 1 juli en komt uit de zakken van demissionair staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en demissionair minister Ingrid van Engelshoven van Cultuur. Het tweetal wil de evenementensector voor deze zomer nieuw leven inblazen.