Organisatoren hoopvol na ‘historisch’ dancefeest Ziggo Dome

MOJO en ID&T, de organisatoren van het eerste Back To Live-evenement zijn hoopvol. Het dancefeest in de Ziggo Dome van gisteren was volgens hen „een historisch moment”. „Hopelijk is dit de sleutel naar weer open kunnen gaan”, stelt Rosanne Janmaat, COO van ID&T.

Bij het dancefeest in de Ziggo Dome waren maar liefst 1300 mensen aanwezig. De optredens werden verzorgd door onder anderen Sunnery James & Ryan Marciano, Sam Feldt, Lucas & Steve en Lady Bee.

Zomer vol evenementen

Ook organisator MOJO is optimistisch en hoopvol. „We kunnen nu laten zien dat wij evenementen op een hele veilige manier kunnen organiseren”, vertelt CEO Ruben Brouwer. „Van deze proefevenementen leren we heel veel, maar het is nog belangrijker dat we meteen doorgaan.”

De proefevenementen die georganiseerd worden, zijn volgens Brouwer een eerste stap richting een zomer vol evenementen. „Anders zou ik wel teleurgesteld zijn. We hebben die stip aan de horizon echt nodig.” De CEO van MOJO spreekt hiermee niet alleen voor zichzelf, maar voor de hele branche inclusief het publiek. „Er stonden 100.000 mensen in de wachtrij. Zo’n populariteit getuigt van een enorme behoefte.”

Janmaat, COO van ID&T sluit zich hierbij aan. „Ik had echt even kippenvel toen ik kwam aanrijden bij de Ziggo Dome. Er stond een rij en mensen hadden haast tranen in de ogen, omdat ze eindelijk weer mochten.”

Regels niet nageleefd

Het dancefeest in de Ziggo Dome was een van de proefevenementen van Fieldlab Evenementen. De hoofdonderzoeker, Andreas Voss, gaf in gesprek met ANP al aan erg nieuwsgierig te zijn naar de data. „Dit is het event waar we op zaten te wachten. Dit heeft naar mijn verwachting de meeste contact- en bewegingsmomenten. Het is heel belangrijk hoe deze data gaan uitpakken.”

De 1300 bezoekers van het event waren onderverdeeld in verschillende bubbles. Zo waren er vijf groepen van 250 man en een groep van 50 man. Per groep golden er andere regels met betrekking tot het wel of niet dragen van mondkapjes en het wel of niet vrij mogen bewegen. „Deze verdeling kan ons heel veel inzicht geven, omdat er zoveel variaties zijn en bewegingen. Het is immers een dansfeest.”

Dat de regels niet helemaal worden nageleefd, verbaast Voss niet. Sommige bezoekers bleven bijvoorbeeld niet op de stip staan die ze toegewezen hadden gekregen. „Dat is geen verrassing, mensen gaan altijd liever bij elkaar staan. Dat zien we nu ook weer.”

Gebruik van drugs

Over het gebruik van middelen tijdens het dancefeest, maakt Voss zich geen zorgen. „Het idee is om de omstandigheden zo normaal mogelijk te houden. Er is geen voorziening om te onderzoeken om te kijken of mensen iets anders dan alcohol innemen”, zegt hij, verwijzend naar het gebruik van drugs. „Het hoort misschien wel bij de cultuur, maar we willen zien hoe het ook in het echt gaat. Dan hebben we een goede proef.”

Zondag treedt André Hazes in de Ziggo Dome voor het eerst in maanden weer op voor een groot publiek. Cabaretier Peter Pannekoek is ‘special guest’ tijdens het evenement en in het voorprogramma staan blues- en soulzanger Phil Bee en volkszangeres Sophie Straat. Volgend weekend zijn twee proeffestivals op het Lowlands-terrein in Biddinghuizen. Eerder werd al getest bij een theatervoorstelling van Guido Weijers, een congres en voetbalwedstrijden.