Er zijn definitief geen buitenlandse fans welkom bij de Olympische Spelen in Japan, deze zomer. Dat maakte het organisatiecomité vandaag bekend, na overleg met de Japanse autoriteiten en het Internationaal Olympisch Comité (IOC). De Japanners zien het vanwege het coronavirus niet zitten om toeschouwers vanuit de hele wereld te ontvangen op het mondiale sportevenement.

BREAKING: Overseas fans banned from Tokyo Olympics over virus concerns. Wow. We knew it was coming but still unprecedented moment.

Eerder deze maand werd er al op gehint dat er geen buitenlanders welkom zouden zijn in Tokio. Een Japans persbureau, Kyodo News, meldde dat destijds. De organisatie zei toen dat er nog geen definitieve beslissing was genomen, maar nu dus wel. Vandaag hadden de betrokken partijen digitaal overleg. Japan liet het IOC en het IPC, het Internationaal Paralympisch Comité, weten dat er inderdaad geen sportfans van buiten Japan welkom zijn op de Spelen.

Maar niet getreurd als je al een kaartje hebt: je krijgt het geld gewoon terug. Ook in Nederland hadden reisbureaus al kaarten en hele pakketreizen verkocht voor de Spelen.

Eigenlijk zouden de Olympische Spelen vorig jaar al plaatsvinden, maar dat werd een jaar uitgesteld. Nu staan de Spelen gepland op 23 juli. En een maand later, op 24 augustus, volgen dan de Paralympische Spelen. Ook daar zijn geen buitenlandse toeschouwers bij welkom.

BREAKING: Got a ticket for the Tokyo Olympics? It’s going to be no good this year. Organizers announced they will be banning spectators from other countries from attending the games. pic.twitter.com/SChA32gcf7

— Aesia Toliver (@AesiaWAVY) March 20, 2021