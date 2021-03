Oproep van demissionair kabinet: ‘Ga weer evenementen organiseren’

Goed nieuws voor festivals, concertgebouwen, sportorganisatoren en andere organisatoren van evenementen. De overheid wil dat er vanaf 1 juli weer evenementen worden georganiseerd. Als die dan toch niet kunnen doorgaan, is er een garantiefonds beschikbaar.

Het demissionaire kabinet heeft 385 miljoen euro gereserveerd voor de evenementenbranche om een groot deel van de kosten te dekken als een evenement door het coronavirus afgelast moet worden.

Vanaf 1 juli weer evenementen

Dit steunpakket komt er vanaf 1 juli en komt uit de zakken van demissionair staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en demissionair minister Ingrid van Engelshoven van Cultuur. Het tweetal wil de evenementensector voor deze zomer nieuw leven inblazen. Echter is er binnen de sector een gebrek aan geld, door het afgelasten van de meeste evenementen in 2020. Veel organisatoren zijn dan ook niet van plan om grote risico’s te lopen.

Een oproep aan de evenementenbranche dus. Hoewel ze „een oproep” volgens Keijzer eigenlijk niet eens nodig hebben, omdat organisatoren „staan te popelen” om weer aan de slag te kunnen. Tot nu toe is de branche daar terughoudend in geweest, maar het garantiefonds moet dat ondervangen.

Garantiefonds: 80 procent vergoed

Als het georganiseerde evenement vanwege het coronavirus dan niet kan doorgaan, krijgt de ondernemer tachtig procent van de gemaakte kosten vergoed. Voor de overige twintig procent kan er goedkoop geleend worden. Dit moet weer zorgen voor perspectief, aldus Keijzer.

De datum van het ingaan van deze regeling, 1 juli, is ook de hoopvolle datum wat betreft vaccinaties. Naar verwachting hebben begin juli alle volwassenen die gevaccineerd willen worden, tenminste één prik gehad. Dat zou betekenen dat veel evenementen en uitjes dan weer kunnen. Er moet wel bij gezegd worden dat het vroegere ‘normaal’ dan nog lang niet terug zal zijn. Tot nu toe bleken op proefevenementen dat het coronaproof organiseren van een evenement zeker mogelijk is.

‘Onzekerheid organisatoren wegnemen’

„Niet alleen de organisatoren, ook het publiek hunkert weer naar een concert, festival of voetbalwedstrijd”, zegt Keijzer. „We willen allemaal weer graag naar Dance Valley, North Sea Jazz, of noem ze allemaal maar op. Met de garantie die met deze regeling gegeven wordt willen we de onzekerheid voor organisatoren wegnemen.”

Keijzer verwacht dat de 385 miljoen aan garantie „ruimschoots voldoende” zal zijn om de kosten van eventuele afgelaste evenementen te dekken. Demissionair minister Van Engelshoven hoopt dat dit het startsein is voor de evenementenbranche om weer aan te slag te gaan. „Ik hoop dat straks veel bezoekers zich weer kunnen vermaken met muziek en al die andere vormen van cultuur die we nu zo moeten missen.”



