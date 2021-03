Woede over Sionkerk op Urk die coronaregels loslaat: ‘Russisch roulette’

De gereformeerde Sionkerk op Urk speelt Russisch roulette. Dat zegt viroloog en OMT-lid Marjon Koopmans. De gemeente (500 leden) laat de coronaregels grotendeels varen en is weer open voor iedereen.

Koopmans doet de uitspraak bij Omroep Flevoland. Ze noemt het „niet verstandig” en zegt dat „Urk niet anders is dan andere delen van Nederland”.

Afgelopen zondag waren bij beide diensten tussen de 350 en 400 mensen aanwezig, schreef Trouw vanochtend. De kerkgangers hadden geen mondkapje op en de 1,5 meter afstandsregel was er ook niet. In praktijk zaten volwassenen wel op die afstand, zei ouderling en voorlichter H. Snoek tegen de krant.

Sionkerk op Urk laat coronaregels los

De kerkenraad heeft deze beslissingen genomen uit onvrede over het landelijke overheidsbeleid. Terwijl volgens Snoek voor horeca, winkels en onderwijs nog ruimte wordt gezocht, blijft het advies voor kerken: het liefst online en anders met maximaal dertig mensen. „Het contact lijkt weg”, zegt Snoek tegen de krant, „en op de psychische nood van de gemeente wordt niet gelet.”

Met het toelaten van meer kerkbezoekers, wil de Sionkerk aansluiten bij landelijke experimenten, zoals proeven met concert- en festivalbezoek. Volgens Snoek zijn de „coronacijfers gunstig” en zorgt „de vele jeugd” op Urk ervoor dat de risico’s klein zijn.

Koopmans noemt keuze onverstandig

Koopmans is het daar niet mee eens. „Ik denk dat het niet verstandig is”, zegt het OMT-lid tegen de regionale omroep. „Urk is niet anders dan andere delen van het Nederland. We zien bij jongeren de besmettingscijfers flink toenemen. De besmettingen bij 18- tot 24-jarigen waren de afgelopen week het hoogst van allemaal.”

Op eigen houtje de regels loslaten vindt Koopmans onverantwoord, omdat het grote gevolgen kan hebben voor alle inwoners van Urk. „We weten uit onderzoek dat je dan serieus rekening ermee moet houden dat besmettingen doorschuiven naar de oudere groepen. Want die generaties zijn niet te scheiden. De kerk neemt daarmee echt een groot risico.”

Virus kan ‘welig tieren’

Ook demissionair premier Mark Rutte vindt het onverstandig dat de kerk de maatregelen laat varen. Hij snapt dat mensen de coronamaatregelen beu zijn, maar wijst erop dat „op die manier het virus weer welig kan tieren. Dan liggen de ziekenhuizen dadelijk weer vol”.

Snoek zegt in Trouw nog dat de Sionkerk op Urk niet de enige kerk is die afstand doet van de coronamaatregelen. Namen noemt hij niet, omdat de zaak gevoelig ligt. „Nederland heeft zijn mening klaar.” En dat klopt.



Een stuk of drie F-16’s. Dat moet toch voldoende zijn om Urk weg te vagen…? #urk #sionkerk #randdebielen — Stephan van Berkel (@Bulle68) March 24, 2021



Hier ben ik ook wel klaar mee, hup, oppakken die hap, ME erheen, waterkanon erop. Geen uitzonderingen op basis van religie! #Urk #Sionkerk https://t.co/XpY7Sqhg9q — Ilonka Hebels 🤷🏻‍♀️ (@IlonkaTallina) March 24, 2021

„Ik kan me daar wel wat bij voorstellen”, zegt Snoek over de verbazing. „Iedereen moet doorzetten, zeker, het is voor niemand makkelijk. „Maar ook andere groepen pakken ruimte – demonstranten, voetballers. Zij staan soms dichter bij elkaar dan we in de kerk ooit zouden doen.”

Rutte: ‘Verantwoordelijkheid als kerkgemeenschap’

Vanwege de vrijheid van godsdienst is er weinig wat de overheid kan doen om de kerk tot ander beleid te bewegen, maar volgens Rutte „hebben ze ook een verantwoordelijkheid als kerkgemeenschap in Nederland. Volgens mij is het ook heel christelijk om ook die verantwoordelijkheid die je voelt voor je medemens zwaar te laten wegen. Daar vertrouw ik ook op.”