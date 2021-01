Sex and the City keert terug met een nieuwe vervolgserie

De populaire tv-serie Sex and the City krijgt een vervolg. Drie van de vier hoofdrolspelers keren terug, alleen Kim Cattral, oftewel Samantha, doet niet niet aan het nieuwe project.

Het Amerikaanse televisienetwerk HBO gaat de serie, genaamd And Just Like That, produceren. Deze lente beginnen de opnames van tien nieuwe aflevering van een half uur. In Sex and the City volgden kijkers de kleurrijke levens van Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) , Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) , Charlotte York (Kristin Davis ) en Samantha Jones (Kim Cattrall) in New York. In de nieuwe variant worden de vriendinnen opnieuw gevolgd en zien kijkers hoe hun leven verder ging.

Sex and the City

Hoofdrolspeelster Sarah Jessica Parker gaf eerder al een tipje van de sluier op Instagram. Ze schreef: „Ik vraag me af: waar zouden zij nu zijn?”. Onder haar post gebruikte ze de hashtag: SATCNextChapter.



HBO-bestuurder Sarah Aubrey is enthousiast over het vervolg van de kijkcijferhit. „Ik ben opgegroeid met deze personages en kan niet wachten om te zien hoe hun verhaal zich ontwikkeld heeft, met de eerlijkheid, emotie, humor en de geliefde stad die hen altijd gedefinieerd heeft”, vertelde ze bij de bekendmaking van het nieuws.

‘Nooit meer Samantha’

In 1998 behaalde Sex and the City grote successen op de internationale televisie. In de serie werd openlijk over de sekslevens van de hoofdrolspeelsters gepraat en dat was baanbrekend. De serie kreeg maar liefst zes seizoenen, won acht Golden Globes en zeven Emmy’s. Ook volgden twee bioscoopfilms.

Kim Cattrall die de eigenzinnige en losbandige Samantha speelde keert niet terug in de serie. HBO doet hier geen verdere uitspraken over. De reden achter het gemist van de prominente rol is onduidelijk. Wel liet de actrice eerder weten geen goed contact met de andere drie hoofdrolspeelsters te hebben. Eerder wees ze ook een aanbod voor een derde SATC-film af. „Ik kan je verzekeren dat ik nooit meer Samantha zal spelen”, liet ze toen weten.

