Gloednieuwe streamingdienst discovery+ heeft volle focus op real-life entertainment

Op de blauwste dag van het jaar wordt discovery+ gelanceerd. Een nieuwe streamingdienst vol real-life entertainment voor wat extra vitamine D+, vandaag en op alle andere dagen, of nachten.

‘Stream what you love’, zo luidt het credo van discovery+. Met bingeable boxen (alle seizoenen van je nieuwe lievelingsserie in een ruk kijken), heel veel ‘Originals’ met onder andere prins William en over Trump, uitvinder slash moordenaar Peter Madsen en Maradona, veel sport (de Olympische Spelen, als ze doorgaan). Onder andere. Discovery+ zou het zo maar eens de streaming-ontdekking van het jaar kunnen worden.

TLC tot BBC

Je streamt programma’s van Discovery, TLC, ID, Animal Planet, Eurosport, HGTV, Food Network, MotorTrend, BBC en nieuwe discovery+ Originals. Het vroegere Dplay is nu discovery+ geworden.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

With @discoveryplus the possibilities are endless.

Take a look at the exclusive originals available to stream NOW → https://t.co/rcnbSdvGho #discoveryplus pic.twitter.com/lAvhwRqPlb — Discovery (@Discovery) January 8, 2021

Landen als de Verenigde Staten, India en Polen gingen ons al voor en de komende weken wordt discovery+ in nog veel meer landen gelanceerd. Een abonnement kost 3,99 per maand, of 39,99 voor een jaar. Je kunt alles streamen via het web, iOS, tvOS, Android, Android TV, Chromecast en Samsung tv’s en dit rijtje wordt de komende tijd aangevuld met onder meer LG tv’s.

‘Home of real-life entertainment’

Het onderscheidt zich van andere diensten door hun focus op non-scripted, want hoewel het aanbod erg gevarieerd is, heeft het een gemene deler: het is allemaal real-life entertainment. En voor liefhebbers hiervan is dat zeker een aanvulling op het streaminglandschap.

Scroll je door het menu, dan kom je van alles tegen, vaak ook met originele tussenkoppen, zoals ‘Beruchte Zaken’, ‘Bijzondere liefde’ en ‘Verbouwen en opruimen’. Ook zijn er de ‘discovery klassiekers’, zoals Deadliest Catch. De serie over de stoere mannen en soms ook vrouwen die rode koningskrabben in hun next level regenpakken vangen aan boord van een schip, waarop het altijd lijkt te stormen en waarop je de misselijkmakend hoge golven bijna voelt (vanaf je luie bank).

Het gevaarlijkste beroep ter wereld, wordt het genoemd, en al na de eerste aflevering snap je waarom. De serie heeft wereldwijd vele fans, „het heeft me door de lockdown heen geholpen”, schrijft Mike Philips. „Ik dacht: het kan altijd erger, als je met drie man midden op de Beringzee zit, op jacht naar krab bent en je motor net heel hard begint te lekken…”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Deadliest catch has got me through lockdown, every time I think about how bad the situation is I think "it could be worse you could be on the Bering Sea, catching Opilio Crab, running a 3 man deck and the hydro's could have just started to leak." And then I don't feel so bad. — Mike Phillips (@MikePhillips50) January 10, 2021

Discovery+ originals

We kennen bijna allemaal wel de originals van Netflix, ook discovery+ heeft z’n eigen unieke content, speciaal gemaakt voor deze nieuwe streamingdienst en de sky is the limit: bijna dagelijks wordt de lijst aangevuld.

Waar Harry banden heeft met Netflix, heeft discovery+ prins William weten te strikken. In de documentaire ‘A planet for all of us’ is de boodschap: ‘wees een beetje zuinig met onze planeet.’ Discovery is blij met de royale toevoeging, „we zij heel trots op onze Britse prins”, laten ze weten.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Vanaf nu is Sex Tape België met Goedele Liekens te zien op discovery+ en volgende maand komt de Nederlandse versie van het taboedoorbrekende programma met Bobbi Eden online 👩‍❤️‍👨https://t.co/FTXmSfyvDB #DiscoveryPlus #BobbiEden #GoedeleLiekens — Streamwijzer (@streamwijzer) January 10, 2021

Sex Tape België, waarin seksuoloog Goedele Liekens koppels adviseert die alles tonen binnen hun relatie, inclusief wat gebeurt in de slaapkamer, keukentafel of op die luie bank. Het programma speelt al wat langer bij onze zuiderburen, vandaar ook dat aflevering twee nog met Fabrizio en Pommeline is: de Temptation Island-verleiders die elkaar verleidden en inmiddels weer anderen verleiden. Het zal in elk geval waarschijnlijk niet komen door de onthulling die Pommeline over zijn geslachtsdeel deed. Volgende maand komt ook de Nederlandse Sex Tape op discovery+, waarover later meer.

Ook vind je hier What Killed Maradona: wat gebeurde er achter de schermen van de iconische voetballer? Was z’n verslaving groter dan z’n leven?



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Experts examine what went on beyond the headlines, delving into the many aspects of the life of Argentine football superstar Diego Maradona that led to his untimely death. What Killed Maradona? Stream now on discovery+.https://t.co/oMK8AzZ6u3 #discoveryplusuk pic.twitter.com/LvTcTNG7UG — discovery+ UK (@discoveryplusUK) January 2, 2021

Overmorgen, de dag van inauguratie, komt een Trump Faking It-special en er zullen steeds meer Originals verschijnen. Ook eentje over de twijfelachtige banden tussen Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell en prins Andrew. Ook weer een Britse royal, zij het in een heel andere setting.

Beruchte Zaken

Documentaires over bekende strafzaken als Joe Exotic en OJ Simpson vind je hier ook. Maar ook over Samuel Little, de meest actieve seriemoordenaar ooit uit de VS die eind vorig jaar aan corona overleed en pas in 2018 bekende 93 vrouwen te hebben vermoord. Zijn verhaal is (nog) niet bekend bij velen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

X

America's worst serial killer died 10 days ago but i bet you didn't even know that, or him. — Charlie O'Malley 🎶 (@charliebadger99) January 10, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

I was interviewed last October by the BBC twice on Samuel Little. One of the most horrific serial killers of our time. https://t.co/ZpHijQ4X4w — Dr. Stacie/Dr. M. CRIM (@dr_crim) December 31, 2020

Vanaf 1 februari kun je onder andere The Submarine Killer: Confessions of a Murderer? streamen. In een exclusief interview vertelt Peter Madsen wat er zich destijds daadwerkelijk heeft afgespeeld met Kim Wall op zijn onderzeeboot.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Kim Wall murder: Peter Madsen loses appeal against life term https://t.co/WDX83JAe7U pic.twitter.com/ObSOXsfp7n — Global Issues Web (@globalissuesweb) September 26, 2018

Nooit genoeg: 90 Day Fiancé

Dit programma over Amerikanen die tot over hun oren verliefd worden op iemand uit het buitenland, zonder ze ook maar in het echt gezien te hebben, is voor velen verslavend. Al zijn er ook mensen die het 90 keer niks vinden, en zich zelfs storen aan alle reclames die discovery+ uitzendt.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

In the words of Zied there are "SO MUCH" Discovery+ commercials. SO SO MUCH #90DayFiance pic.twitter.com/G6XfVVRyIk — 90 Day Beyoncé (@TwittahFingerz) January 11, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

My face when they keep showing the Discovery+ commercial #90dayfiance pic.twitter.com/dZpSEIso8d — Nette (@MsNette71) January 11, 2021

90 Day Fiancé in een notendop: de twee ‘geliefdes’ ontmoeten elkaar na intensief internetcontact en moeten dan binnen 90 dagen trouwen, voor het begeerde visum slash opstapje naar een beter leven, voor velen. Bij sommige vrouwen, vaak uit het Oostblok of Azië, druipt de nepheid vanaf seconde een er al van af, terwijl hij steeds verliefder in haar ogen kijkt, waar de dollartekentjes al glanzen. Of de mentale ongezondheid. Maar dat zien ze vaak pas als het te laat is. Het programma doet in elk geval altijd veel Twitter-stof opwaaien.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Natalie… bringing us home on the crazy train #90dayfiance pic.twitter.com/e1oNJUyw0Y — Christine Tithecott (@ctithecottpiano) January 18, 2021

Je kunt je er nog net geen 90 dagen mee vullen, wel staat al honderden uren aan 90 Day Fiancé-vermaak op discovery+ en er is zelfs een speciale kaart gemaakt met daarop de kijkvolgorde, want je zou door alle seizoenen en uitvloeisels uit het programma (The Family Chantel bijvoorbeeld) het bos even niet meer kunnen zien.

Pyjama Party

Vanaf binnenkort komt daar een discovery+ variant bij: Pyjama Party. BN’ers als Rowan en Louisa (het vrolijke zij = hij, hij = zij-stel van TLC), Nienke van de Plas en haar man en Bobbi Eden en haar hubby kijken vanuit hun bed of vanaf de bank naar afleveringen van het nieuwe seizoen 90 Day Fiancé. Uiteraard gepaard met de nodige commentaren („natúúrlijk doet ze het voor een green card, wat denk jij?!”) en heel veel eten („heb je sushi voor de hele buurt besteld ofzo?!”)



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Sport en nog meer Sex Tape

Sportfanaten vinden op deze streamingdienst een allerhande aan sport, van baseball tot tennis. En mochten de Olympische Spelen doorgaan, zendt discovery+ alles uit.

En dan is er ook nog de Nederlandse variant van Sex Tape, waarin Nederlandse stellen een heel intiem kijkje in hun relatie geven en dus ook hun seksleven opnemen. Gepresenteerd door Bobbi Eden die het samen doet -adviezen geven- met relatiedeskundige Jeremy Heshof. Bobbi, die als ervaringsdeskundige heel wat heft mee gemaakt en nooit meer ergens gek van opkijkt, zegt dit over Sex Tapes. „Mijn oren klapperden soms gewoon en m’n ogen puilden uit…” Keihard streamen dus, als je zin hebt.

