Terror Theo verlaat Big Brother en dat vinden veel mensen niet erg

Big Brother heeft zonder een stemronde een bewoner minder. Amsterdamse Theo (54), oftewel Terror Theo, heeft het huis vrijwillig verlaten.

Ruwe bolster, blanke pit en met een – als je er van houdt – heerlijke Amsterdamse tongval. Dat is Theo, eigenaar van een klusbedrijf, in het Big Brother-huis.

Huis Big Brother nu zonder Theo

Of úit het Big Brother-huis beter gezegd. De spraakmakende Big Brother-kandidaat heeft vanmorgen na twee weken vrijwillig het huis verlaten. Dat was op de livestream, die 24 uur per dag op Videoland te volgen is, te zien. Slecht nieuws voor de fans van Theo, want fans had hij. Maar ook volop tegenstanders. De Amsterdammer is namelijk het type dat nooit vijf seconden nadenkt over wat hij gaat zeggen. Hij flapt het er gewoon allemaal uit. Eerlijk, recht voor z’n raap, maar ook met de nodige woorden die niet door iedereen worden gewaardeerd.



#bigbrothernlbe #bigbrother nu issie weg… geen terrortheo meer. Ben benieuwd of hij thuis ook zo is pic.twitter.com/6t4MqpxzM9 — Ramona van Stiphout (@RamonaStiphout) January 14, 2021

Theo bij Big Brother op het matje

In de uitzending van gisteravond was te zien dat Theo van Big Brother een pak op zijn hoofdstedelijke sodemieter kreeg. In de dagboekkamer van het programma kreeg hij te horen dat zijn taalgebruik soms niet door de beugel kan. Tijdens een opdracht die volgens Theo niet helemaal goed verliep, riep hij bijvoorbeeld ‘stelletje homo’s’. Ook bevat zijn woordenschat scheldwoorden als tyfus.

Theo werd door kijkers vanwege zijn aanwezige en uitgesproken karakter al gauw omgedoopt tot Terror Theo. Medebewoners bespraken onderling inmiddels zijn dus niet onbesproken gedrag. De andere kandidaten in het Big Brother-huis, dat vlakbij de Johan Cruijff ArenA staat, zijn toch verdrietig door zijn vertrek. Op de livestream zwaaiden zij hem met een droevig gezicht uit.



#BigBrother zelfs de andere bewoners hebben genoeg van terror Theo pic.twitter.com/UufbFDu4Yq — Debbie 🎸 (@SweetWhiteWine7) January 13, 2021

Einde verhaal voor Theo

Te fanatiek gedrag en de daarbij behorende scheldtirades kostten Terror Theo dus de kop en daarmee de kans op een maximum winnaarsbedrag van 100.000 euro. Overigens gaf hij afgelopen week ook een uit de hand gelopen lapdance aan medebewoner Els. Deze werd niet uitgezonden op televisie.



EEN VRIEND VAN MIJ ZIT NAAR DE LIVESTREAM VAN BIG BROTHER TE KIJKEN EN BLIJKBAAR IS THEO VRIJWILLIG VERTROKKEN HOLY SHIT — febe is listening (@WOLVESXHBW) January 14, 2021

De waarschuwing van Big Brother viel Theo zwaar en al gauw maakte hij zijn verlangen om te vertrekken aan de medebewoners bekend. Hij gaf aan zich niet gelukkig te voelen in het huis, zijn vrienden en familie te missen en zich te veel te vervelen. Het spel en het prijzengeld wogen daar niet meer tegenop.



Theo : ik ga dit spel keihard spelen, ik ga dit spel winnen, ze moeten mij maar aanvaarden zoals ik ben…

Big Brother : Theo u hebt een waarschuwing..

Theo : ik ga naar huis 😂😂😂 Keihard gespeeld Theo.. Je bent een echte winnaar.. 😅😅😅#bigbrothernlbe — geert Dewachtere (@GeertDEW) January 14, 2021

Elke week moet er een bewoner weggestemd worden. Deze week zijn daarvoor Els en René genomineerd, twee kandidaten die niet al op Oudjaarsdag het huis betrokken. Het is nog niet duidelijk of een van hen vanavond het huis alsnog moet verlaten nu Theo reeds vertrokken is.

Big Brother nog geen succes

Big Brother is voor RTL nog geen groot succes. Dat het programma op werkdagen na zo’n twintig jaar weer terug op tv is, zorgde vorige week maandag bij de openingsuitzending voor 1,1 miljoen kijkers. Dat aantal zakte elke dag, tot maandag. Big Brother op RTL 5 heeft nu drie dagen achter elkaar ruim 350.000 belangstellenden. Dat aantal lijkt wel stand te houden. Ze moeten het nu alleen wel zonder Theo doen. En al was hij grofgebekt, ‘een man waarvoor je kijkt’ was hij zeker.

