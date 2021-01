Tot nu toe tien Britten toegang tot Nederland geweigerd

De Koninklijke Marechaussee heeft sinds 1 januari tien Britten toegang tot Nederland geweigerd. Sinds de Brexit is het Verenigd Koninkrijk geen onderdeel meer van de EU en daardoor zijn alleen nog strikt noodzakelijke reizen toegestaan.

Britten reageren verontwaardigd

Voorheen controleerde de marechaussee de Britten niet extra, omdat het land toen nog onder de EU viel. Dat is nu niet meer het geval. De Britten zouden volgens woordvoerder Robert van Kapel dan ook verontwaardigd hebben gereageerd op hun weigering.

„Ze hebben allemaal wel een negatieve PCR-test, maar ze vergeten de basisregel, dat het moet gaan om een noodzakelijke reis, bijvoorbeeld voor werk of vanwege zwaarwegende privéomstandigheden”, zegt Van Kapel tegen de NOS. “Ook mensen uit een veilig land mogen door, zoals Australië of Singapore, maar het Verenigd Koninkrijk is zeker geen veilig land.” Het zou onder meer gaan om Britten die Amsterdam wilden bezichtigen en een man die via Schiphol op skireis wilde gaan. „Dat is nu gewoon niet de bedoeling.” Groot-Brittannië heeft al vijf dagen op rij meer dan 50.000 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Het land gaat vanaf maandag overigens zijn vaccinatiecampagne flink opvoeren.

Aantal geweigerden gedaald, maar relatief hoog

Vorig jaar weigerde de marechaussee ongeveer 1900 mensen. De meesten van hen, zo’n 1000, voldeden niet aan de voorwaarden om binnen te komen. Denk daarbij aan mensen die niet in het bezit zijn van de juiste reisdocumenten of een gevaar zijn voor de openbare orde. Het aantal regulier geweigerden was lager dan in 2019, maar gelet op het veel lagere aantal passagiers was het relatief hoog.

Ongeveer 900 van de 1900 geweigerden kwam niet binnen vanwege het corona-inreisverbod, dat sinds maart van kracht is. Vooral Amerikanen hadden wat dat betreft pech: de marechaussee weigerde zo’n 300 keer iemand met een Amerikaans paspoort toegang tot Nederland.

