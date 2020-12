Wereld Aids Dag: Loiza Lamers wordt ambassadrice van Aidsfonds

Loiza Lamers vergezelt Angela Groothuizen als ambassadrice van het Aidsfonds om aandacht te vragen voor de strijd tegen aids. Dat maakt Loiza vandaag op Wereld Aids Dag, bekend met een videoboodschap op Instagram. Het Nederlandse model staat internationaal in de belangstelling en is uitgegroeid tot een voorbeeld voor de LHBTQ-gemeenschap.

Loiza noemt de wereldwijde strijd tegen aids een strijd tegen ongelijkheid en uitsluiting. „Honderdduizenden mensen overlijden elk jaar aan aids, omdat medicijnen en zorg niet voor iedereen toegankelijk zijn. Dat maakt me kwaad, dat maakt me verdrietig en het maakt me vooral heel erg strijdlustig! Iedereen heeft recht op gelijke behandeling en goede zorg”, zegt de ambassadrice.

Ongelijkheid

Het is gebleken dat de meeste hiv-infecties voortkomen uit gebrekkige gezondheidszorg, discriminatie van kwetsbare groepen, ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, de kloof tussen arm en rijk en het taboe dat heerst op hiv en aids. De mate van zorg is ongelijk verdeeld in de wereld en die ongelijkheid kan worden gezien als de hardnekkige oorzaak van de epidemie.

Dit is vooral het geval in landen waar je geen hiv-remmers krijgt als je homo of trans bent. Ook de coronacrisis raakt de wereldwijde aidsbestrijding. Volgens recente cijfers van Aidsfonds kunnen twee pandemieën een desastreus effect hebben op de wereldwijde aidsbestrijding.



We zijn ontzettend blij dat we Loiza Lamers mogen verwelkomen als ambassadeur bij Aidsfonds, zegt Mark Vermeulen directeur Aidsfonds. „Loiza is zelf naar ons toe gestapt, al bij de eerste ontmoeting werd duidelijk dat zij zich heel persoonlijk betrokken voelt bij ons werk en recht uit haar hart opkomt voor gelijke behandeling en toegang tot zorg voor iedereen. Samen met Angela Groothuizen, die zich al jaren met veel liefde voor de aidsbestrijding inzet, vormt Loiza een fantastisch team.”

TikTok en Hiv

Het beroemde videoplatform TikTok organiseert vandaag samen met Aidsfonds een livestream, genaamd Let’s Talk HIV. Dit is de eerste keer dat TikTok een livestream samen met een Nederlandse organisatie heeft. In de livestream ontvangt presentator Robbert Rodenburg ambassadrice Loiza Lamers en ook is Anne (30) te gast. Anne leeft met hiv en beantwoordt via de livestream graag de vragen van de kijkers.

De livestream start om 16.00 uur vanmiddag en is te bekijken op het TikTok-account van Robbert Rodenburg.

