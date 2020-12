Boris Johnson: ‘Brexitdeal is een overwinning’

De Britse premier Boris Johnson is flink in z’n nopjes met de handelsdeal voor de periode na de brexit. Hij ziet het als een overwinning. Op Twitter zette hij donderdagmiddag een foto van zichzelf met de handen in de lucht, juichend. Daarbij schreef hij: „De deal is rond.”



The deal is done. pic.twitter.com/zzhvxOSeWz — Boris Johnson (@BorisJohnson) December 24, 2020

Controle teruggenomen

Even later benadrukte hij in een persconferentie hoe goed het is dat de Britten de controle over hun eigen wetten, grenzen en viswateren hebben teruggenomen.

„Ik ben erg blij u vanmiddag te kunnen vertellen dat we de grootste handelsovereenkomst tot nu toe hebben gesloten, ter waarde van 660 miljard pond per jaar, een uitgebreide vrijhandelsovereenkomst in Canadese stijl”, zei de Britse regeringsleider.

Britse banen veiligstellen

Volgens Johnson zal de deal helpen Britse banen veilig te stellen. Hij zei ook dat Britse bedrijven straks nog meer met de Europese Unie kunnen handelen dan nu al het geval is. In het akkoord is een clausule opgenomen die beide partijen in staat stelt om op een gegeven moment alsnog handelstarieven in te stellen. Dat is volgens de premier bedoeld voor het geval dat er later toch nog onenigheid ontstaat over het gelijke speelveld voor bedrijven.

Op 30 december stemt het Britse parlement over de deal. De grootste oppositiepartij, het linkse Labour, heeft al laten weten groen licht te geven. Labourleider Starmer noemt het wel een mager akkoord, en anders dan Johnson had beloofd. Maar omdat de problemen zonder deal veel groter zouden zijn, gaat Labour voor stemmen.

