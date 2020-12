Kim Kardashian geeft geld weg na zwaar jaar: ‘Ik wil de liefde verspreiden’

Realityster Kim Kardashian maakt op Twitter bekend dat ze geld weggeeft om mensen te helpen na een moeilijk jaar. Kardashian staat erom bekend dat zij zich inzet voor mensen. Zo belde zij twee weken geleden een gevangene vóór zijn executie. De 40-jarige Kardashian geeft daarom aan duizend mensen 500 dollar weg (omgerekend zo’n 409 euro).

Met haar vrijgevigheid hoop ze mensen in deze periode te helpen.

‘I want to spread the love’

Ze legt uit dat ze met deze daad „de liefde wil verspreiden”. Op Twitter schrijft de influencer: „Hey guys! 2020 is moeilijk geweest en velen maken zich zorgen over het betalen van huur, het op tafel zetten van eten of over een cadeau onder de boom voor hun kinderen. Ik wil de liefde verspreiden door 500 dollar naar 1000 mensen te sturen.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

$colbydooz #kkwholiday please bless my family this season! I am 7 months pregnant with 3 kids and we are struggling so badly. I can't afford groceries, am 2 months behind on my car payment along with so many other bills. Any kind of help would be amazing! Please see us! 🙏🙏 pic.twitter.com/oIHzUsSj0o — Colby Essex (@EssexColby) December 21, 2020

Het bericht van de realityster gaat inmiddels viral. Veel mensen hebben gereageerd door hun ‘$cashtag’ onder het bericht achter te laten. Sommige mensen delen foto’s van gezinnen, in de hoop 500 dollar te ontvangen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

I’m a single mommy to a preemie baby (he’s medically fragile and high risk for covid) . He’s my world and I work two jobs to support us. Please & thank you so much ♥️

Cashapp $Embr827 pic.twitter.com/GdEe86hOh9 — Emily (@emilyxxvii) December 22, 2020



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Einde van Keeping Up With The Kardashians

De tv-ster en haar beroemde familie maken een einde aan Keeping Up With The Kardashians. Seizoen 20 zal begin volgend jaar te zien zijn. Kardashian-fan? Niet getreurd, want ze zullen niet van de tv-schermen verdwijnen. De familie heeft namelijk een meerjarig contract getekend voor een nieuwe show met streamingdienst Hulu. Benieuwd naar de 13 meest dramatische momenten uit Keeping Up With The Kardashians? Die vind je hier.

Lees ook: Kim Kardashian reageert op feest: ‘Nu ik jullie aandacht toch heb…’