Dit is de échte reden dat The Kardashians-serie stopt

Het einde van een tijdperk is aangebroken: na veertien jaar en twintig seizoenen stopt de serie Keeping Up With The Kardashians. Waar Kim Kardashian nog een beetje mysterieus bleef over waarom de cameraploegen uit de privésferen worden verbannen, doet moeder Kris Jenner vandaag een boekje open.

Kim deelde het voor de kijker verdrietige nieuws gisteren al met haar 188 miljoen volgers op Instagram. „Het was een moeilijk besluit maar we nemen afscheid van Keeping Up With The Kardashians”, schreef Kim. „We zijn blij dat jullie in goede en slechte tijden bij ons waren, op blij momenten maar ook als er tranen waren.”

Ze bedankte andere mensen en bedrijven voor de afgelopen jaren. „Zonder jullie was ik niet geweest waar ik nu ben.” De reden waarom de stekker eruit wordt getrokken, liet Kim alleen in het midden.



Mooi rond getal

In de show van Ryan Seacrest, laat moeder Kris vandaag wél weten wat de reden is om te stoppen. De 64-jarige mater familias hing emotioneel aan de telefoon bij de radioshow van Seacrest. „Je maakt me weer helemaal aan het huilen”, zegt ze. „Het is nog niet helemaal geland. Vanochtend was ik heel emotioneel.”

Met haar dochters Kim en Khloé begon ze de ochtend in de sportschool. „We zaten daar, keken elkaar aan en zeiden: ‘Wow, dit was een ongelooflijke reis’.” Op de vraag waarom de wereldberoemde familie straks niet meer op tv is te zien, antwoordt Jenner: „Ik denk dat het getal twintig gewoon goed klonk. Twintig seizoenen in 2020. Volgens mij is het tijd om even een stap terug te doen… Bedenken wat de volgende stappen gaan zijn.”



After 14 years of trying to keep up…. it’s the end of an era @KrisJenner. Congrats to the Kardashians and Jenners on a successful long run! Now you have 20 seasons of high-quality family home videos to watch back one day 🙂 https://t.co/VoKYVUZ3NN — Ryan Seacrest (@RyanSeacrest) September 9, 2020

Goed bekeken realityserie

Met het interview bij Seacrest is de cirkel in elk geval mooi rond. Hij ontdekte de Kardashian-Jenner-familie in 2007 en pitchte bij het netwerk E! zijn idee om de familie een eigen show te geven. Het bleek een schot in de roos: in de eerste maand wist het gezin waar drama meer de regel dan uitzondering is meer dan 1,3 miljoen kijkers te trekken. Inmiddels is het één van de best bekeken series ooit.

De serie begon ooit met Kris en haar inmiddels ex Caitlyn Jenner, die destijds door het leven ging als Bruce Jenner. Behalve voormalige Olympisch kampioen Bruce, was de familie nog onbekend. Vooral de oudste drie dochters Khloé, Kim en Kourtney werden naast hun ouders gevolgd in de serie. Later waren ook de dochters van Kris en Caitlyn, Kylie en Kendall te zien in de serie.

Het laatste seizoen van Keeping Up with The Kardashians zal in 2021 uitgezonden worden.