Bizar groots online thuisfestival als afscheid van dit rotjaar: GOODBYE2020

Gesteund vanuit de Rijksoverheid die er een miljoen euro voor neerlegde, zijn meerdere handen ineengeslagen met als doel: jongeren – en andere feestneuzen – in de huiskamer houden en toch nog een beetje knallend (en veilig) het nieuwe jaar in. En zo gaat geschieden, als het aan de line-up ligt.

Zonder vuurwerk, maar met GOODBYE2020: een van de grootste online events ter wereld ooit, met ruim 40 verschillende streams waar zo’n 250 artiesten en organisaties aan meedoen, van Suzan & Freek tot Dance Valley en De Jeugd van Tegenwoordig. Een hele kleine greep en voor elk wat wils. Of zelfs nog een beetje wilds: je kunt allerlei mensen ontmoeten in alle Zoom-kamers… Op naar een gelukkig(er) nieuwjaar.

GOODBYE2020

Op donderdag 31 december, je weet wel: oudejaarsdag, wordt via meer dan veertig streams op goodbye2020.nl afscheid genomen van het oude jaar tijdens het online thuisfestival GOODBYE 2020. Een hashtag die overigens al iets langer in gebruik is.



The day is long gone✨

The year is almost✨🤎

10 day’s left. Thank God🍁#Goodbye2020 #Hello2021✨🤎🙏 pic.twitter.com/JwBirfnF1K — Robin Stanfill ⚜️ (@RobinStanfill2) December 22, 2020

Vanuit je huiskamer

Een groot aantal bekende festivals en artiesten hebben hun medewerking toegezegd aan GOODBYE 2020. Zo staan onder andere Tino Martin, Milkshake, Sunnery James & Ryan Marciano, Jandino Asporaat, Fedde le Grand en Vunzige Deuntjes op het zeer uitgebreide stream-programma en dito line-up. Het online festival duurt van 17.00 tot 05.00 uur en is gratis vanuit de huiskamer te bezoeken. Kortom: de ideale manier om op afstand oud en nieuw in beperkt gezelschap te vieren mét je favoriete festivals en artiesten.

Steun vanuit overheid



Het idee van GOODBYE 2020 is afkomstig van Maarten Schulz, grondlegger van het online festivalplatform Follow the Beat. „Met het toenemend aantal besmettingen, vroeg ik mij af hoe wij met ons platform en met de festivalsector op een positieve en vindingrijke wijze kunnen bijdragen en mensen motiveren om thuis te blijven. Zo ontstond het idee om zoveel mogelijk artiesten, festivals en clubs online samen te brengen.”

Het festival wordt door de overheid financieel ondersteund. Vanuit de NCTV, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, is een miljoen euro beschikbaar gesteld. Volgens een woordvoerder van die dienst past het evenement binnen de doelstelling om alternatieve activiteiten voor jongeren en jongvolwassenen aan te bieden tijdens de feestdagen.

Oh oh wat een jaar

Het jaar 2020 is in veel opzichten een turbulent jaar geweest. De wereld werd opgeschrikt door het Covid-19 virus, dat ook op iedereen in Nederland invloed had en heeft. Sinds maart van dit jaar zitten we in meer of mindere mate in een lockdown, met zware maatregelen die erop gericht zijn om sociale contacten tot een minimum te beperken. Alle bekende festivals werden in 2020 uit de agenda geschrapt. Onder het mom van Celebrate for a better tomorrow wordt het jaar 2020 daarom vaarwelgezegd en een nieuw en hopelijk beter jaar ingeluid. Iets wat ze ook bij een groot bedrijf in Zuid-Afrika doen.



Happy holidays from all of us at PwC! Let’s celebrate responsibly for a better tomorrow. #CelebrateResponsibly pic.twitter.com/VEvdmllmmG — PwC South Africa (@pwc_za) December 4, 2020

Niet als nachtkaars

Met GOODBYE 2020 gaat het jaar niet uit als een nachtkaars. Het is dé mogelijkheid om veilig en verantwoord oud & nieuw te vieren en dit grootste gratis online oud & nieuw-feest van 2020 biedt vrijwel alle stijlen van de hedendaagse muziek. Op de ruim 40 streams komen zo goed als alle muziekstromingen aan bod: van Nederlandstalig tot drum & bass, techno tot trance, harde stijlen tot hiphop. De timetable wordt maandag 28 december bekend gemaakt.

Lekker samen Zoomen

De online festivalganger komt op de website op een overzichtspagina terecht en is vervolgens de regisseur van zijn of haar eigen feest. En misschien scoor je ook nog wel een leuke linksvoor-de-dj-date voor in het nieuwe jaar, want nadat de keuze voor een bepaalde stream is gemaakt, kan via Zoom contact worden gelegd met andere feestgangers. Ook kan via een aparte privé Zoom-kamer het festival voor familie en vrienden worden gefaciliteerd. Dit is een ideale manier om op afstand, digitaal, toch met meer dan twee vrienden bij elkaar te komen.