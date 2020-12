Dit stellen Nederlanders massaal uit en hier besparen we het liefst op

Het jaar is bijna voorbij. Maar waar hebben we dit jaar op bespaard? Uit onderzoek van online verzekeraar Allianz Direct blijkt dat ruim een vijfde van de Nederlanders zich sinds de komst van Covid-19 zorgen maakt om zijn of haar financiën. De vraag: ‘Kan dit ook goedkoper?’, is iets wat vaak in onze gedachten opkomt.

Het blijkt dat Nederlanders het liefst geld besparen op vaste lasten, zoals: verzekeringen, energiekosten, abonnementen en de boodschappen.

Extra euro’s in je zakken

Maar liefst driekwart van de Nederlanders wordt blij van besparen op zijn of haar vaste lasten. Denk hierbij aan energiekosten, abonnementen en verzekering. Ruim een vijfde van de ondervraagden probeert hier sinds het begin van de coronacrisis meer op te besparen.

De top 5 waar Nederlanders op willen besparen:

1. Energiekosten (55 procent)

2. Abonnementen (51 procent)

3. Boodschappen (49 procent)

4. Kleding (38 procent)

5. Verzekeringspremie (35 procent)



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven.

Op bezoek bij Stichting Carabic in Amsterdam Zuidoost. Heel veel mensen, ook werkenden, komen iedere week geld tekort om boodschappen te doen. Wat schandelijk is en moet veranderen. Maar deze vrouwen, Leila en Maureen helpen ondertussen honderden gezinnen per week. #helden pic.twitter.com/XpBLB4uzk4 — Sadet Karabulut (@SadetKarabulut) December 22, 2020

Van uitstel komt afstel

Hoewel we in Nederland graag geld besparen, blijkt toch dat we goed zijn in het uitstellen van dit soort administratieve klussen. En dat uitstellen geldt niet alleen voor administratieve taakjes. Meer dan de helft van de ondervraagden schuift weleens huishoudelijke taken voor zich uit. Denk hierbij aan een grondige schoonmaak of het wegdoen van oude spullen.

Dit is de top 5 van klusjes die Nederlanders uitstellen:

1. Oude spullen of kleding wegdoen (54 procent)

2. Huis grondig schoonmaken (53 procent)

3. Auto schoonmaken (49 procent)

4. Foto’s uitprinten of een fotoalbum maken (47 procent)

5. Overstappen van verzekeraar (29 procent)



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven.

Ik ruimde vandaag de bijkeuken op. Het stukje onder de kapstok staat al 9 jaar volgepropt met spullen en was nu binnen een uur opgeruimd en leeg. Ik moet toch eens stoppen met het uitstellen van klusjes. — Dees (@Desireable_76) April 28, 2019

Overstappen is een tijdrovende klus, of toch niet?

De reden dat we zo vaak uitstellen is omdat het toch ‘oh zoveel tijd kost’, blijkt uit het onderzoek. Zo’n 35 procent van de Nederlanders denkt dat overstappen van verzekeraar een tijdrovende klus is. Vooral vrouwen denken vaker dan mannen dat overstappen niet zo 1, 2, 3 kan gebeuren. Toch kan dit tegenwoordig gemakkelijk online. En het einde van het jaar is hier een geschikt moment voor.

