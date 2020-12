Lekker hard lichtpuntje voor liefhebbers: eerste hardstyle-show nu op Netflix

Q-dance heeft het goed voor elkaar: vanaf vandaag is op Netflix hun hardstyle-show Qlimax: The Source te zien, iets waar hardstyle-fans over heel de wereld heel goed op gaan. Het is de eerste keer dat een Nederlands dance-product op de populaire streamingdienst staat.

Festival- en feestliefhebbers over heel de wereld hebben een zwaar jaar. Geen dansvloer (of gras) om op te dansen, geen dj’s om linksvoor bij te staan en te gaan, geen Funktion One boxen waaruit de bpm knallen. Zelfs de Dixi’s worden door sommigen gemist.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Le film #Qlimax sur @NetflixFR ? 😱🇳🇱 Hier dans son dernier post, @Q_dance a laissé sous-entendre une possible collaboration avec la plateforme !! 😍🖥️ pic.twitter.com/mVISi2mOPx — Rave Feed (@RaveFeed) December 16, 2020

Hoogtepunt

Maar toch nog een hard lichtpuntje slash hoogtepunt tegen het einde van het jaar. Sinds vandaag kunnen hardstyle-liefhebbers aan hun trekken komen op Netflix. Vanaf nu kun je heel hard gaan op de streamingsdienst met Qlimax: The Source. Niet geschikt voor hen met fotogevoelige epilepsie, wel voor alle liefhebbers over heel de wereld. Want Q-dance heeft er een echte show van gemaakt: een heel geslaagde digitale en innovatieve tegenhanger van hun bekende festival Qlimax. En plassen kun je gewoon op je eigen wc.

‘Een reis’

‘This is not a movie’, zijn de eerste woorden van de show. ‘This is a journey. Into sound. Made visual.’ Gevolgd door een korte waarschuwing linksboven in beeld, over de stroboscopen die niet heel geschikt zijn voor mensen met epilepsie. Want stroboscopen schijnen er en de (minimaal) 150 bpm knallen gewoon door het scherm heen: 56 minuten en 45 seconden lang trilt je woonkamer op z’n grondvesten. Dj’s, die in deze show ‘priesters’ worden genoemd nemen de kijker mee op een reis naar de bron van jezelf, zo wordt beloofd.

Voor de work-out?

En het ís een reis, vol baslijnen, bekende en minder bekende platen, heel veel visuele verrassingen – of zelfs neigend naar climaxen voor het oog – en een palet aan artiesten en acts, waaronder ook een violiste. Zij laat zien en horen hoe mooi het kan zijn om twee verschillende stijlen te mixen. Na bijna een uur kijken en luisteren en/of stampen thuis, net waar je zin in hebt, is de kans groot dat liefhebbers maar een ding denken: ik wil meer…

Nog een kleine tip van de redactie: de show is ook uitermate geschikt voor je fit(ness) at home. Of gewoon voor een flinke oppepper tijdens het thuiswerken.

Q-dance

The Source werd eerder live uitgezonden op de website van Q-dance en speelt zich af in de mystieke wereld waar het evenement om bekend staat. In de line-up stonden artiesten als Sub Zero Project, Phuture Noize, Headhunterz & JDX, B-Front, KELTEK en Sefa.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

QLIMAX – The Source including my track The Alignment, will be available on Netflix December 22th! pic.twitter.com/5cjr58A87t — ⚔️ KELTEK ⚔️ (@KELTEKmusic) December 17, 2020

Niet alleen is dit de eerste keer dat Netflix een hardstyle-productie op haar dienst lanceert, ook is het de allereerste keer dat er een Nederlands dance-product op de streamingdienst staat.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Netflix x Q

De bijna 60 minuten durende audiovisuele reis was een hoogtepunt voor de organisatie in 2020. Uiteindelijk werden er 20.000 kaartjes verkocht aan fans in 80 verschillende landen. Netflix hoorde over dit succes en gaat nu de samenwerking aan met Q-dance. Hierdoor krijgen muziekliefhebbers van over de hele wereld toegang tot de show. En daar wordt meteen al gehoor aan gegeven en in alle talen over gepraat. Al gaat er in Spanje nog even wat mis, tot teleurstelling van een fan.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

途中半分くらいでvertileのstronger流れるところにセンスを感じた — ice ✊/ shota (@x3jem) December 22, 2020



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

‘SpeQtakel’

„Q-dance heeft met Qlimax: The Source een fantastisch virtueel dance-event neergezet. We zijn heel blij dat we dit naar een wereldwijd publiek mogen brengen en hardstyle-fans op deze manier toch een beetje een festival beleving kunnen geven”, reageert Janey van Ierland, Manager Acquisitions & Co-Productions Benelux bij Netflix.

Ook Jonas Schmidt, Creative Director bij Q-dance, wrijft zichzelf verheugd in de handen met de samenwerking. „2020 was natuurlijk een ontzettend uitdagend jaar voor ons, waardoor we werden gedwongen om nog meer te innoveren dan dat we al deden. We zijn daarom trots dat niet alleen onze fans, maar ook een partij als Netflix het net zo’n spektakel vindt als wij.”

Lees ook: Boa Peter van de Anderhalvemeter is de vrolijkste van het land en deelt gele en rode kaarten uit