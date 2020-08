TikTok favorites – De 5 leukste, grappigste en tofste TikTok-filmpjes van week 31

Toffe TikTok-dansjes, geniale pranks en handige hacks: welkom in de wondere wereld van TikTok. De app bestaat al sinds 2017 en met meer dan 150 miljoen dagelijkse gebruikers is het inmiddels een groot succes.

En terecht. De app staat namelijk vol met parels. En die willen we je natuurlijk niet onthouden. Wekelijks delen we daarom onze TikTok favorites met je. Thank us later.

TikTok favorites van week 31

Of je je nou gewoon verveelt óf een boost voor je mood kan gebruiken: TikTok is waar je moet zijn. Wees gewaarschuwd, want je bent zo een paar uur verder. Deze week kwamen we weer genoeg leuke filmpjes tegen die je dag beter maken. Dit zijn onze TikTok-favorites van week 31.

1. Police is following me

Zin om een geintje uit te halen bij je lief of huisgenoot? TikTok staat vol met pranks dus laat je inspireren. De ‘police is following me-prank’ is onze favoriet.

Om deze grap uit te halen moet je degene die je te grazen wil nemen opbellen en vertellen dat je bent aangehouden door de politie. En dat is nog niet het ergste. De politie volgt je zogenaamd omdat je hebt gezegd dat je lief of huisgenoot is gevallen en je daarom snel naar huis moet. Je begrijpt het al: degene aan de andere kant van de lijn moet doen alsof-ie is gevallen.

2. Silent dance battle

Over het algemeen draaien alle filmpjes op de app om audiofragmenten. Deze gebruiker laat zien dat je ook zónder geluid leuke filmpjes kunt maken. De twee doen een zogenaamde silent dance battle.

3. IJsberen 2.0

Je kent het vast wel: zodra je met iemand aan het bellen bent, begin je te ijsberen. Je loopt wat heen en weer, gaat op de meest random plekken zitten in huis of gaat ondertussen ineens iets heel anders doen. We kunnen niets anders zeggen, deze TikTok is heel relatable.

4. Earphone challenge

Naast dansjes en pranks staat de populaire app ook vol met challenges. Neem de earphone challenge. Het idee is dat je tegenover elkaar zit met oordopjes in en allebei eigen muziek af laat spelen. Vervolgens moet je een gesprek proberen te voeren, zonder dat je elkaar dus goed kunt verstaan. En dat levert grappige situaties op. Oordeel zelf.

@itstyskinn Earphone challenge part 5 is up on YouTube ! 😂 channel: tyskinn (or click the link in bio) LIKE FOR PART 2 on TIK TOK ♬ original sound – itstyskinn

5. Emoji’s nadoen

Als je weleens door de app scrollt, zijn de filmpjes waarin emoji’s worden nagedaan je vast wel bekend. De grappigste variaties komen voorbij. Dit is onze favoriet van deze week.

Rachelle Abbas is redacteur bij NSMBL.nl en schrijft wekelijks deze rubriek voor Metro.

