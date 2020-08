Aantal patiënten met corona in ziekenhuizen stijgt, minder tests

Het aantal patiënten dat met corona in het ziekenhuis ligt, neemt toe. Het zijn er nu 109, achttien meer dan gisteren en het hoogste aantal sinds 25 juli.

Het aantal opgenomen patiënten ligt nog wel binnen „de bandbreedte van de afgelopen weken”, zegt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Hij verwacht in de komende tijd „een matige verdere stijging van het aantal ziekenhuisopnames”.

27 patiënten met corona op ic’s

Op de intensive cares liggen momenteel 27 coronapatiënten. Dat is het hoogste aantal sinds 1 juli. Gisteren behandelden ic-afdelingen 21 patiënten. Het aantal coronapatiënten op verpleegafdelingen steeg van 70 naar 82. „Nederland hoeft niet direct in paniek te raken nu het aantal besmettingen oploopt”, zei Diederik Gommers, voorzitter van de Vereniging voor Intensive Care, vrijdag. „Onze GGD’s weten wat ze doen, op de ic zijn we ook verder dan in maart.” Viroloog Ab Osterhaus noemde de uitspraak van Gommers vrijdagavond in talkshow Op1 „onverstandig”.

Uitbreiding naar 1700 bedden

Gommers benadrukte dat de ziekenhuizen hun capaciteit uitbreiden om een nieuwe toestroom aan te kunnen. „We werken er hard aan. De intensivecare-afdelingen maken plannen om uit te breiden naar 1700 bedden.”

Op de intensive cares liggen ook 539 mensen met andere aandoeningen. In totaal behandelen intensivisten dus 566 mensen. Dat aantal schommelt al twee maanden rond de 600.

Weer bijna 400 coronabesmettingen vastgesteld

Het coronavirus is tussen zondagochtend en vanmorgen bij 372 mensen vastgesteld. Dat is iets meer dan de 24 uur daarvoor. Het is de vijfde achtereenvolgende dag dat het aantal nieuwe coronagevallen boven de 300 uitkomt. In de afgelopen zeven dagen waren er meer dan 2300 positieve tests.

De regio Rotterdam-Rijnmond blijft de grootste brandhaard. Het coronavirus werd daar 121 keer vastgesteld. Haaglanden noteerde 51 nieuwe besmettingen, in Amsterdam-Amstelland kwamen 50 nieuwe coronagevallen aan het licht en in Midden- en West-Brabant kregen 38 mensen te horen dat ze het virus hadden opgelopen.

Minder mensen laten zich testen op corona

Het aantal mensen dat zich heeft laten testen op het coronavirus, is vorige week gedaald. Tussen maandag 27 juli en gisteren zijn bijna 102.000 mensen naar een testlocatie van de GGD’en gegaan voor een controle. Dat is 9 procent minder dan de week ervoor.

Een verklaring voor de daling heeft de overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland niet. „Dat is koffiedik kijken, we kunnen een natte vinger in de lucht steken. We zagen het aantal geteste mensen de vorige maand stijgen, tot ons genoegen. Maar nu neemt de vraag weer af, en dat is niet de bedoeling. Als mensen twijfelen over de bereikbaarheid of beschikbaarheid, nemen we die twijfels graag weg. Maar onze oproep is: blijf komen, blijf komen, blijf komen”, aldus een woordvoerster.

Dit weekend lieten in totaal ruim 15.000 mensen zich testen. Het weekend ervoor werden ruim 26.000 mensen getest. GGD GHOR Nederland verwacht dat de daling ook de komende week doorzet. Voor maandag zijn 7876 testafspraken ingepland. Precies een week geleden, op maandag 27 juli, waren er 18.703 tests.

Lees ook: Grote zorgen over de zeker 40 coronagevallen op Noorse cruiseschepen

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.