5 films en series die in week 34 op Netflix verschenen: Lucifer en meer

Ook in week 34 zijn er weer de nodige nieuwe films series op Netflix verschenen. Zo kun je sinds deze week onder meer kijken naar A Star is Born, het vijfde seizoen van Lucifer en een nieuwe animatieserie voor volwassenen.

Goed nieuws voor fans van Lucifer. Netflix heeft de populaire serie gered en het vijfde seizoen staat nu op voor je klaar. Daarnaast komt de streamingdienst ook met een nieuwe animatieserie over een scheldende basketbalcoach en met een spannende Duitse thriller. Verder duiken we in de geschiedenis van de game-industrie en zien we in A Star is Born het filmdebuut van Lady Gaga.

Nieuw op Netflix in week 34:

1. Lucifer (seizoen 5)

Serie

Genre: misdaad

Heersen over de hel is een behoorlijk pittige baan. Niet zo gek dat de duivel daar wel een keertje klaar mee is. Daarom keert hij in Lucifer terug naar de aarde. Hier begint hij een nachtclub. Veel kan hij daar alleen niet van genieten, want hij raakt bevriend met een rechercheur. Als de duivel heeft hij bepaalde talenten die hem de ideale misdaadoplosser maken. Een zeer vermakelijk avontuur dat dankzij Netflix (de streamingdienst redde de serie) nog lang niet klaar is.

2. A Star is Born

Film

Genre: drama

Eén van de beste dramafilms van 2018 heeft zijn weg weten te vinden naar Netflix. A Star is Born vertelt het verhaal van een ambitieuze zangeres, gespeeld door Lady Gaga. Haar carrière krijgt een enorme boost wanneer ze een relatie krijgt met een door Bradley Cooper gespeelde ervaren muzikant. Samen bestormen ze de hitlijsten, maar duisternis ligt op de loer. Zij groeit verder en hij glijdt af.

3. Hoops

Serie

Genre: komedie

Op Netflix zijn al een behoorlijk aantal animatieseries voor volwassen te vinden en daar is er nu nog een bijgekomen. In Hoops volgen we een scheldende basketbalcoach. Zijn vader was een grote ster en hij wil in zijn voetsporen treden. Helaas kan hij er zelf weinig van en traint hij een schoolteam dat net zo weinig talent heeft. Een onmogelijke uitdaging, maar met veel gescheld en doorzettingsvermogen doet hij er alles aan om zijn droom toch werkelijkheid te maken.

4. High Score

Miniserie

Genre: documentaire

Netflix gaat terug in de tijd. Terug naar de begindagen van de game-industrie. Verdeeld over zes afleveringen wordt in High Score teruggekeken op de belangrijkste gebeurtenissen uit de videogame geschiedenis. Van de allereerste console tot de introductie van Mario en later de stap naar 3D. Meer over deze serie lees je hier.

5. Biohackers

Serie

Genre: thriller

Netflix komt na Dark opnieuw met een razendspannende thriller uit Duitsland. In Biohackers volgen we Mia. Zij is een geneeskundestudent aan een topuniversiteit. Daar komt ze niet voor een diploma, maar om wraak te nemen op één van de mysterieuze professoren die daar les geeft. Deze professor Lorenz draagt namelijk een duister geheim met zich mee en is verantwoordelijk voor traumatische gebeurtenis uit de jeugd van Mia.

