5 films en series die in week 33 op Netflix verschenen: Project Power en meer

Ook in week 33 zijn er weer de nodige nieuwe films en series op Netflix verschenen. Zo kun je sinds deze week onder meer kijken naar een volwaardig blockbuster met sterrencast en een spannend zoethoudertje voor La Casa de Papel-fans.

Netflix timmert flink aan de weg en komt met steeds grotere producties. Eén daarvan is de actiefilm Project Power. Een echte blockbuster met een cast om u tegen te zeggen. Verder verscheen er ook nog een spannende waargebeurde miniserie over een bankoverval in Colombia en een vermakelijke komedie serie over twee jonge meiden die premiejagers worden. Naast deze nieuwe titels zien we ook twee oude bekende terugkeren. Zo staan het vierde seizoen van 3% en het tweede seizoen van Dirty John nu op Netflix.

1. Project Power

Film

Genre: actie

New Orleans wordt geteisterd door een nieuwe drug genaamd Power. Net als bestaande drugs geeft Power je het gevoel dat je iedereen aankunt. Een belangrijk verschil is dat je dit dankzij Power ook daadwerkelijk kan. De pil geeft je namelijk vijf minuten lang superkrachten, maar je weet niet welke kracht je krijgt. Van onzichtbaarheid tot een kogelwerende huid. Het kan allemaal en het vervelende is dat vooral criminelen er veelvuldig gebruik van maken. Project Power is een lekker harde Netflix Original met onder andere Jamie Foxx en Joseph Gordon-Levit.

2. Teenage Bounty Hunters

Serie

Genre: actie/komedie

Tweelingzussen Sterling en Blair leven een heel standaard tienerleven met de daarbijbehorende tienerproblemen. Althans, gedurende de dag. ‘s Nachts werken ze namelijk als premiejagers. Ze komen er per ongeluk achter dat ze hier verdomd goed in zijn en beginnen aan een wel heel bijzonder dubbelleven. Een leven vol actie en vooral heel veel hilarische momenten.

3. El Robo del Siglo

Miniserie

Genre: thriller

Ben je fan van Netflix-serie La Casa de Papel en kun je niet wachten op het nieuwe seizoen, dan hebben we goed nieuws? In de tussentijd kun je namelijk genieten van een andere Spaanstalige heist serie. In El Robo del Siglo gaan we terug naar het Colombia van 1994. Hier volgen we een team ambitieuze dieven die de Colombiaanse centrale bank willen overvallen. Dat verhaal doet natuurlijk sterk denken aan La Casa de Papel, maar in tegenstelling tot die serie, zijn de gebeurtenissen in el Robo del Siglo wel gebaseerd op ware gebeurtenissen.

4. 3% (seizoen 4)

Serie

Genre: sci fi/thriller

In de Braziliaanse serie 3% krijgen we een bijzonder toekomstbeeld voorgeschoteld. In deze wereld is Brazilië compleet overbevolkt en woont iedereen in volle krottenwijken. Op 3% van de bevolking na. Zij wonen op een superdeluxe eiland waar het leven perfect is. Iedereen die twintig wordt kan zich aanmelden voor het selectieproces om de overstap naar deze perfecte wereld te maken. Afgelopen week verscheen alweer het vierde seizoen van deze spannende Netflix-serie.

5. Dirty John (seizoen 2)

Serie

Genre: thriller

Er zijn genoeg series die zijn gebaseerd op films, boeken of comics, maar er is er ook eentje die is gebaseerd op een podcast. In Dirty John worden waargebeurde true crime verhalen verteld. Het eerste seizoen ging over een rijke vrouw die werd verleid door de charmante en manipulatieve John Meehan. Dit verhaal wist vele kijkers te verleiden tot een binge verslaving en nu komt er dus een tweede verhaal. Ditmaal staat op Netflix de zaak rondom Betty Broderick centraal.

