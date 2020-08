Coronabesmettingen ruim onder de 500, aantal patiënten op ic gelijk

Het coronadashboard van de overheid meldt zondag 457 nieuwe coronabesmettingen. De situatie op intensive cares is hetzelfde gebleven.

Het aantal nieuwe coronabesmettingen over de afgelopen 24 uur zijn er 51 minder dan de dag ervoor, toen het aantal 508 bedroeg.

In de regio Amsterdam-Amstelland zijn 81 nieuwe besmettingen vastgesteld, in Rotterdam-Rijnmond gaat het om 65 nieuwe gevallen. In de regio Haaglanden zijn 39 nieuwe gevallen geregistreerd, in de regio Utrecht 32 en in Midden- en West-Brabant 33.

Nog 129 mensen met corona buiten ic in het ziekenhuis

Het aantal coronapatiënten dat vandaag op de intensivecareafdelingen van de ziekenhuizen ligt, is gelijk gebleven aan het aantal van zaterdag: 42. Vrijdag ging het nog om 43 patiënten.

Er liggen 565 mensen met andere klachten dan corona op de ic’s, 26 minder dan gisteren. De totale ic-bezetting staat vandaag op 607. Het aantal opnames met coronabesmettingen buiten de ic bedraagt nu 129 – twee minder dan 24 uur geleden.

De cijfers zijn bekendgemaakt door het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

‘Aantal coronabesmettingen kunnen we nu goed aan’

Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: „Het aantal opgenomen COVID-patiënten is deze week vrijwel stabiel gebleven. De ziekenhuizen kunnen de zorg voor COVID- en overige patiënten momenteel goed aan. Dit alles is in combinatie met de afvlakking van het aantal nieuwe besmettingen een geruststellend signaal, eens te meer wanneer we deze situatie weten vast te houden.”

In tegenstelling tot Nederland, gaat het niet overal zo ‘goed’. De gezondheidsautoriteiten in Italië hebben registreerden gisteren over 24 uur bijvoorbeeld 1071 nieuwe besmettingen met het gevreesde coronavirus. Daarmee werd voor het eerst sinds 12 mei de grens van duizend extra gevallen gepasseerd. Dat was overigens wel voorspelbaar gezien de tendens in de voorbije dagen: 642 (woensdag), 845 (donderdag), 946 (vrijdag).

