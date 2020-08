Hashtag van Twitter is jarig: hoe kwam die er en wat waren klassiekers?

Twitter viert vandaag de dertiende verjaardag van de #hashtag. In de afgelopen jaren groeide het welbekende ‘hekkie’ uit tot wereldwijd fenomeen.

Een memorabele verjaardag is zo’n ‘dertiende’ natuurlijk niet, maar goed, elk jaartje erbij wordt natuurlijk gevierd. Zo ook door Twitter.

Hashtag is niet meer weg te denken

Inmiddels is de hashtag niet meer weg te denken uit on- en zelfs offline communicatie. Hoe ontstond die hashtag op Twitter eigenlijk en wat waren klassiekers?

In 2007 zag de hashtag het levenslicht. Dat ging eigenlijk heel eenvoudig en ontstond door één persoon: programmeur Chris Messina stelde voor om de hashtag te gebruiken voor het groeperen van onderwerpen. Zo kon je deze online makkelijker terugvinden. Inmiddels zijn we een jaren verder en gebruikt men hashtags om mee te praten over grote evenementen, een maatschappelijke statement te maken of elkaar op te fleuren. Een idee dat de geschiedenis van social media veranderde.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

how do you feel about using # (pound) for groups. As in #barcamp [msg]? — Chris Messina (@chrismessina) August 23, 2007

De hashtag anno 2020

2020 is een jaar vol hoogte-, maar voor velen vooral dieptepunten. In deze ongekende tijden wenden mensen zich meer dan ooit tot Twitter. Gebruikers zochten verbinding, informatie of simpelweg even wat afleiding. Zo boden we elkaar onze hulp aan via #coronahulp. En werden de helden uit de zorg in het digitale zonnetje gezet met #applausvoordezorg en #dankbaar. Tja, COVID-19 domineert het nieuws.

Welke hashtags hadden dit jaar en sinds 2015 niéts met corona te maken en werd (heel) veel gebruikt?

#Hoeeetditliedje

In januari daagde ene Frank Ouwerkerk Twitteraars uit om een culinaire draai aan hun favoriete nummers te geven. Simpel, maar doeltreffend. In een mum van tijd toonden Twitter-gebruikers hun creativiteit door alles uit de koelkast te trekken en een spin te geven aan klassiekers als Ik leef niet meer voor jou of In the air tonight. Er kwamen zoveel inzendingen via de hashtag binnen dat Ouwerkerk het zelf ook niet meer bij hield.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Nieuwe challenge: eatify je favoriete songs! Ik begin: Phil Colins – In The Airfryer Tonight#HoeEetDitLiedje — Frank (@Frankzinnig) January 26, 2020



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Marco Borsato – Ik eet niet meer bij jou #HoeEetDitLiedje — Chantal Roxanne (@ChantalRoxanne) January 26, 2020

#Ciara en #Dennis

Het KNMI besloot in september 2019 om stormen met code oranje of rood een naam te geven om zo het bewustzijn van gevaarlijk weer te vergroten. Begin dit jaar was Nederland in de ban van #Ciara en #Dennis. Verslaggever Henrik-Willem Hofs (@HWHofs) trok op de NOS-redactie aan het kortste eind en deed verslag vanuit het natuurgeweld van storm Ciara. Binnen no-time ging hij viral. Storm Dennis deed in vergelijking met zusje Ciara het rustiger aan, maar bood genoeg stof (en schade) om over te tweeten.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Vanaf half acht ging t helemaal los in Utrecht. Camera op statief viel vlak voor journaal om. Gerepareerd met plakband. Toen nog even een gesprekje in een stortbui. Ook werken bij de NOS? 😂😂😂 #StormCiara pic.twitter.com/N9TQJCPUdX — Henrik-Willem Hofs (@HWHofs) February 9, 2020

#BlackLivesMatter en #educateyourself

Na de dood van Trayvon Martin in 2013 spraken Afro-Amerikanen zich op social media uit tegen racistisch politiegeweld. #BlackLivesMatter is sindsdien altijd al een belangrijke hashtag op Twitter geweest, dus niet alleen dit jaar. Afro-Amerikanen worden onevenredig vaak slachtoffer van dodelijk politiegeweld, zo wordt gevonden. De dood van George Floyd dit jaar bracht mensen wereldwijd op de been om te protesteren tegen institutioneel racisme en politiegeweld. Ook in Nederland domineerde #BlackLivesMatter. Daarnaast riepen gebruikers elkaar via #educateyourself op om zich te onderwijzen over de koloniale geschiedenis van Nederland en institutioneel racisme.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Morgen gaan wij de straat op. In solidariteit met #BlackLivesMatter en tegen anti-zwart geweld in Nederland. Institutioneel racistisch geweld tegen zwarte mensen is geen Amerikaans probleem, het is een probleem dat zich ook in NL en EU manifesteert. info> https://t.co/mQsMzcwtfY pic.twitter.com/NHtoe2NVr3 — Jerry King Luther Afriyie (@TheRebelThePoet) May 31, 2020

2019 – #klimaatspijbelaars

2019 stond in het teken van protesten. Voorafgaand aan het #boerenprotest en #lerarenprotest spijbelden scholieren in februari massaal voor een beter klimaat. Jongeren trokken in groten getale naar het Malieveld, geïnspireerd door klimaatactiviste en scholier Greta Thunberg en de Belgische klimaatspijbelaars.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

2018 – #stormpoolen

Ook in 2018 werd Nederland geteisterd door stormen. Het openbaar vervoer lag helemaal plat en duizenden forenzen strandden op treinstations. Via de hashtag #stormpoolen riep Twitter-gebruiker Ionica Smeets andere gebruikers op om vastgelopen reizigers te helpen. Die oproep kreeg veel gehoor, zelfs zoveel dat er in de loop van de dag files ontstonden rondom diverse stations.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ineens zat m’n autootje vol vandaag van Utrecht naar Doetinchem… Gezellig dat #stormpoolen 🌪 — Jorik Huizinga (@JorikHuizinga) January 18, 2018

2017 – #zeghet

Seksueel geweld en intimidatie tegen vrouwen werd in 2017 een veelbesproken maatschappelijk issue, nadat vrouwen wereldwijd met #metoo hun nare ervaringen deelden. Veel vrouwen herkenden zich in deze verhalen en gaven aan dat ze er klaar mee waren. In Nederland hadden we twee jaar eerder al een voorloper, toen schrijfster Anke Laterveer een nationale beweging startte. Met de hashtag #zeghet deelde zij haar ervaring. Andere slachtoffers volgden en durfden hun verhaal via de hashtag te delen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

2016 – #PokemonGO

In 2016 was PokemonGO de nietsontziende rage. Heel Nederland was in de ban van de unieke AR-game. Jongeren trokken er massaal op uit om in groepjes of alleen op zoek te gaan naar Pokémons. Kijkduin in Den Haag werd bestempeld als Pokémon-hoofdstad van Nederland, vanwege de grote hoeveelheid zeldzame Pokémons. Toen het gerucht eenmaal een eigen leven leidde, werd de gemeente door jongeren uit het hele land overspoeld. Het was zelfs zo erg dat de gemeente Den Haag een rechtszaak aanspande tegen uitgever Niantic.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Omg 🙀❤ eindelijk na 7 maanden #pokemongo te spelen , eindelijk een snorlax pic.twitter.com/FeOVgOXX1w — Cindy (@cindy_ve) December 13, 2016

2015 – #pgbalarm

Marije ten Broeke​ is de moeder van Pleun. Haar zoon heeft een progressieve spierziekte. In 2015 sloeg zij op Twitter alarm na aanhoudende problemen over het persoonsgebonden budget met de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Haar hashtag #pgbalarm werd trending topic en bleef dit een weekend lang. De ophef die ontstond, leidde tot een Kamerdebat Kamerdebat over de automatiseringschaos bij de Sociale Verzekeringsbank.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Deze week voor de vierde!! Keer de zorgovereenkomsten verstuurd naar de @SVB_PGB, nu ouderwets per post. #Pgbalarm — Carla Pastoor (@Carrrr1970) February 17, 2015

Via hashtags komen mensen met elkaar in contact en krijgen ze de mogelijkheid om hun stem te laten horen aan miljoenen anderen. De hashtag heeft het aanzienlijk makkelijker gemaakt om gelijkgestemden te vinden. De afgelopen jaren zijn er veel bijzondere hashtags ‘geboren’ en deze lijst wordt alleen maar langer.

Lees ook: Beste Twitteraar 2020 zit vol zelfspot en mooie grappen

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.