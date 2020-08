Feest voor Guus Meeuwis: fonteinshow Efteling met zachte G

Het is precies een kwart eeuw geleden dat Guus Meeuwis doorbrak met zijn dijk van een hit Het is een nacht en dat vraagt om een groots feest, vindt de Efteling. Daarom krijgt de Brabantse zanger, ‘namens heel Brabant’, een fonteinenshow in het pretpark.

De show is van 8 oktober tot en met 15 november te zien. Daarbij worden de grootste hits van Guus Meeuwis ten gehore gebracht, afgewisseld door Eftelingmuziek. De show draagt de titel Aquanura met een zachte G, een verwijzing naar zijn populaire concertreeks Groots met een zachte G. Hier zie je alvast een voorproefje.

Eigenlijk zou de 48-jarige zanger dit jaar voor de 15e keer op rij de stadionconcerten geven, maar die werden vanwege het coronavirus afgelast. „Ik ben dan ook zeer dankbaar dat ik dit bijzondere cadeau van de Efteling heb mogen ontvangen en kan haast niet wachten om het eindresultaat te zien”, vertelt Guus in een verklaring.

Guus Meeuwis zit niet stil

Populaire Guus hoeft overigens niet stil te zitten. Onlangs begon hij aan een reeks van 38 uitverkochte concerten in poppodium 013 in zijn woonplaats Tilburg, op een paar minuutjes lopen van zijn huis. Meeuwis vertelde over de speciaal voor hem tot Club Zoveel omgedoopte zaal aan Metro.

Maar naast optreden kan Meeuwis zich dus vergapen aan zijn eigen fontein. „Het was heel speciaal om met de Efteling samen te werken aan deze show. De manier waarop mijn muziek verweven is met de herkenbare Efteling-klanken maakt mij heel trots”, zegt de oprecht blije artiest.

Brabantse iconen

„Twee grote Brabantse iconen komen samen ter ere van het artiestenjubileum van Guus Meeuwis. Als provincie kunnen wij deze samenwerking alleen maar toejuichen”, zegt commissaris van de Koning in Noord-Brabant, Wim van de Donk. Hij zal op 8 oktober aanwezig zijn bij de première van deze Aquanura-show. „Ik voel me zeer vereerd dat ik namens de provincie Guus op deze manier mag feliciteren met zijn jubileum.”

Aquanura

In 2012 opende Aquanura in de Efteling ter ere van het 60-jarig bestaan van het park. Aquanura is de grootste watershow van Europa, waarin meer dan tweehonderd fonteinen en negenhonderd lampen de bezoeker trakteren op een 12 minuten durende show vol Efteling-muziek. Eerder werkte de Efteling al samen met Tiësto met wie een speciale show werd ontwikkeld.

