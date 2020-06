Efteling past zwarte Monsieur Cannibale aan bij ‘groot onderhoud’

Attractie van dikke, zwarte kannibaal roept al jarenlang bepaalde reacties op, maar de Efteling zegt dat het om een karikatuur gaat en past het pas aan bij groot onderhoud.

Pretpark De Efteling gaat de omstreden attractie Monsieur Cannibale pas aanpassen als er „groot onderhoud” gepland staat. Daar is nog geen datum voor vastgesteld. De BlackLivesMatter-protesten na de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd en kritiek op sociale media op het vermeende racistische karakter van de attractie zijn geen reden om de plannen te versnellen, laat een woordvoerder van het Brabantse park woensdag weten.

Efteling: een karikatuur

„We hoeven niet vooruit te lopen op het maatschappelijke debat”, stelt de zegsvrouw. „De meeste bezoekers snappen echt wel dat het een vrolijke karikatuur is, zoals er meer karikaturen in ons park te vinden zijn. Het is een uitvergroting, niet de wereld zoals hij er echt uitziet.”

De attractie Monsieur Cannibale bestaat uit een groot aantal kookpotten waarin pretparkgangers kunnen plaatsnemen. Ze draaien vervolgens rondjes om een grote, dikke, bijna naakte, gekleurde man met een pollepel door zijn neus. De attractie uit 1988 ligt al jaren onder vuur en dook afgelopen week op sociale media opnieuw op na alle protesten in de VS.

‘Racistische bullshit’

My eight-year-old daughter (!!) took issue with this Dutch amusement park and its egregious racist bullshit. pic.twitter.com/CjAnoSl8S5 — Dan Hassler-Forest (@DanHF) May 31, 2020

Onder anderen cultuur- en mediawetenschapper Dan Hassler-Forest, verbonden aan de Universiteit van Utrecht. plaatste een bericht dat hij zijn dochter van 8 niet kon uitleggen waarom „die zwarte man zo gevaarlijk en lelijk” is gemaakt. „Deze attractie is racistische bullshit.” Zijn tweet oogstte honderden reacties.

Onderhoud pretpark

De Efteling paste vorig jaar bij een grote renovatie wel al soortgelijke omstreden poppen in de attractie Carnaval Festival aan. „We luisteren zeker naar de maatschappelijke geluiden”, laat een zegsman van het park weten. „En we krijgen met enige regelmaat opmerkingen van gasten. We gaan pas nadenken over eventuele veranderingen die passen in de nieuwe tijdgeest als de attractie aan de beurt is voor groot onderhoud.”

