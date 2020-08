Viruswaarheid blijft het proberen: beroep tegen vonnis mondkapjes

Protestgroep Viruswaarheid en de Amsterdamse cultureel ondernemer Ab Gietelink gaan in beroep tegen het vonnis van de rechter in Amsterdam. Die bepaalde woensdag dat het dragen van een mondkapje op drukke plekken in de hoofdstad verplicht blijft.

Gietelink meldde vandaag dat hun raadslieden morgen om een spoedappèl vragen bij het gerechtshof. De actiegroep blijft het daarmee proberen. Tot nu toe hebben protesten nog geen resultaat opgeleverd.

Viruswaarheid ziet inbreuk op grondrechten

De klagers vinden onder meer dat de mondkapjesplicht inbreuk maakt op hun grondrechten. De rechter kwam in kort geding, „terughoudend toetsend”, echter tot de conclusie dat het niet onrechtmatig is. Sinds 5 augustus geldt de verplichting in onder meer het Wallengebied, de Kalverstraat en op de Albert Cuypmarkt.

Gemeentelijke handhavers hebben zondag 148 boetes uitgeschreven voor het niet dragen van een mondkapje. Een veelvoud aan mensen is alleen aangesproken of gewaarschuwd, meldt de gemeente.

Een aantal dagen eerder hadden Amsterdamse ondernemers burgemeester Femke Halsema van de gemeente Amsterdam gesommeerd de mondkapjesplicht op de Albert Cuypmarkt in te trekken omdat er veel minder mensen komen.

Experiment wordt geëvalueerd

Ook in Rotterdam gelden sinds begin deze maand dergelijke maatregelen op drukke locaties. Rotterdam en Amsterdam evalueren het experiment eind deze maand.

Gietelink heeft samen met huisarts Rob Elens ook nog een kort geding aangespannen tegen YouTube wegens de verwijdering van twee interviews, waarin Elens beweert dat hij als huisarts coronapatiënten succesvol heeft behandeld met hydroxychloroquine. De effectiviteit van deze behandeling is echter niet wetenschappelijk bewezen. Het geding dient woensdag bij de rechtbank in Amsterdam.

Viruswaarheid ging vandaag nog in op een foto van koning Willem-Alexander en koningin Máxima, die op vakantie geen afstand hielden van een restauranteigenaar.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ook vandaag een kort geding

Protestgroep Viruswaarheid heeft vandaag voor de rechter in Utrecht documenten opgeëist die ten grondslag liggen aan het coronabeleid. De groepering wil die informatie gebruiken om in een afzonderlijke procedure tegen de Staat aan te tonen dat de landelijke coronamaatregelen buitenproportioneel zijn en een onrechtmatige inbreuk vormen op de grondrechten.

Tijdens het kort geding tegen de Staat en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) schetste de advocaat van Viruswaarheid alle nadelen van de coronamaatregelen, die de economie en het sociale leven een harde klap hebben gegeven. „De beleidsmakers weten wat de gevolgen zijn. De vraag is dan: welke afwegingen liggen daaraan ten grondslag?” Omdat het regeringsbeleid voor een groot deel wordt gebaseerd op adviezen van het zogeheten Outbreak Management Team (OMT), waarin deskundigen uit diverse takken van de gezondheidszorg zitting hebben, eist Viruswaarheid openheid hierover.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.