Verlinde: ‘Cultuursector moet ophouden met moppermopper huiliehuilie’

Youp van ’t Hek schreef in mei al een column over de cultuursector, met als strekking: „Zullen we een beetje nuchter blijven?”

Ook Albert Verlinde kan zich niet zo vinden in de houding van de cultuursector tijdens de coronacrisis. „Ik vind dat de cultuursector heel erg uit moet kijken dat het niet altijd mopper mopper en huiliehuilie is”, vertelt hij in BNR’s Big Five.

Veel steun cultuursector

„Er is ontzettend veel steun geweest. Er is 300 miljoen door het ministerie gegeven, er zijn huurkortingen, er is die NOW-regeling, waar zeker in de culturele sector heel veel mensen gebruik van gemaakt hebben. Dus laten we het niet minder maken dan het is”, vertelt de algemeen directeur en producent van Stage Entertainment Nederland.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Fantastisch dat theatermakers, acteurs,muzikanten en andere performers hun kunsten weer aan meer mensen kunnen tonen. Afgelopen tijd was erg moeilijk. 1,5 meter is nog noodzaak, maar nu is daar dan die stip aan de horizon. Meer mensen kunnen genieten van prachtige voorstellingen! — Ingrid van Engelshoven (@ivanengelshoven) June 24, 2020

Ook neemt hij het op voor cultuurminister Van Engelshoven. „Moet je je voorstellen dat je ontzettend je best gedaan hebt om opgeteld bijna een miljard te delen in die sector. Iedere sector heeft het moeilijk, ga nou niet jezelf er steeds uit tillen en zeggen dat je het zo moeilijk hebt.”

‘Alle musea wel nodig?’

De theaterproducent zou het niet zo erg vinden als er een ‘shake up’ plaatsvindt in het aantal musea. „Het is heel erg om te zeggen misschien, maar zijn alle musea wel nodig?”, vraagt hij zich af. „Ik vind dat we ontzettend geholpen zijn. Jongens, koester ook wel wat er op je af komt. Ik lig er absoluut niet wakker van.”

