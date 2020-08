Guus Hiddink is de nieuwe bondscoach… Van Curaçao!

Na het vertrek van Ronald Koeman als bondscoach van het Nederlands Elftal, is er nu nog meer opvallend voetbalnieuws. Guus Hiddink gaat er namelijk voor zorgen dat Curaçao wereldkampioen wordt. Of in elk geval „een treetje hoger komt.”

Guus Hiddink gaat namelijk aan de slag als bondscoach en technisch directeur van de nationale voetbalploeg van Curaçao. Het betekent in elk geval een optie minder in het grote vraagstuk wie ónze nieuwe bondscoach wordt.



Guus Hiddink is tanned, rested, and ready. — BStroud (@HenryJamesBC) August 19, 2020

Moeilijk nee zeggen

„Het ligt misschien niet voor de hand, maar het was moeilijk om nee te zeggen”, vertelde Hiddink voor de camera van FOX Sports. „Curaçao heeft de laatste jaren goede stappen gemaakt en ik wil de spelers en staf graag helpen nog een treetje hoger te komen op de internationale ladder.”

De 73-jarige oefenmeester heeft Hedwiges Maduro als zijn adviseur gekozen. „Nooit gedacht dat ik adviseur zou worden van Guus Hiddink”, zei Maduro tegen FOX Sports.



🆘 Tahith Chong, Quinten en Jurriën Timber én Sontje Hansen kunnen een belletje verwachten van Guus Hiddink, want: 𝐇𝐢𝐝𝐝𝐢𝐧𝐤 𝐧𝐢𝐞𝐮𝐰𝐞 𝐛𝐨𝐧𝐝𝐬𝐜𝐨𝐚𝐜𝐡 𝐂𝐮𝐫𝐚ç𝐚𝐨 ⬇️https://t.co/HGqvS2QeDt pic.twitter.com/aAo2wxe0Jx — FOX Sports (@FOXSportsnl) August 21, 2020

Hiddink was werkloos na zijn avontuur bij de Chinese bond. Daarvoor was hij twee keer bondscoach van het Nederlands elftal en stond hij ook onder contract bij de nationale bonden van Zuid-Korea, Australië, Rusland en Turkije.

Sterke ploeg

Hiddink tekent een contract tot en met het WK van 2022 in Qatar en gaat op zoek naar een zo’n sterk mogelijke ploeg. Voetballers uit de eredivisie met ouders uit Curaçao kunnen ook rekenen op een uitnodiging. Zo kunnen Quinten en Jurriën Timber en Sontje Hansen van Ajax een belletje verwachten, net als Tahith Chong, die door Manchester United aan Werder Bremen is verhuurd. „Ik wil erachter komen wie beschikbaar zijn”, zei Hiddink. „Het is natuurlijk altijd mooi in in een nationale ploeg te voetballen.”

Succes bondscoach

Eerder vierde Hiddink grote successen met onder meer de nationale ploegen van Zuid-Korea en Rusland. Ook zijn eerste periode als bondscoach van het Nederlands elftal was succesvol. Hij bereikte tijdens het WK van 1998 met Oranje de halve finale, waarin Brazilië na strafschoppen te sterk bleek. Daarnaast won Hiddink als clubtrainer prijzen met PSV (Europa Cup I, viermaal landskampioen en viermaal winnaar KNVB Beker), Real Madrid (wereldbeker voor clubteams) en Chelsea FC (FA Cup).

