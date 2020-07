Meisje (3) overlijdt in snikhete auto terwijl moeder ligt te slapen

De driejarige Laykn is in Booneville in de Amerikaanse staat Arkansas om het leven gekomen, doordat ze opgesloten zat in een snikhete auto. Moeder Kaylee Petchenik (21) lag ondertussen in huis te slapen.

Het vijftien maanden oude zusje van Laykn, Olivia, zat ook in de auto. Zij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Laykn werd kort nadat ze werd gevonden, dood verklaard in het ziekenhuis.

Paniek

Petchenik werd in paniek wakker na het dutje, omdat ze haar twee dochters niet kon vinden. Ze schakelde de politie in. Een agent die op de melding afkwam vond de twee kinderen, die beiden bewusteloos waren, in de hete auto, aldus de politie.

Hoe ze daar terecht zijn gekomen en hoe lang ze in de auto gezeten hebben, is niet duidelijk. De temperatuur in Arkansas ligt op dit moment boven de dertig graden.

Buurman

Buurman Matthew zag hoe Kaylee in paniek naar haar kinderen zocht. Tegen 5News vertelt hij dat de moeder hem rond 11.00 uur aangesproken had toen ze zocht naar haar kinderen. Volgens hem werkt de vrouw vaak ’s nachts en had ze de deur op slot gedaan voordat ze ging slapen.

De politie van Arkansas liet in een verklaring weten dat „beide meisjes slachtoffer waren van de hitte in de auto, die voor het huis van hun moeder geparkeerd stond”. De politie onderzoekt momenteel de omstandigheden rondom de dood van Laykn. De openbare aanklager zal dan afwegen of er een aanklacht wordt ingediend.

Familie en vrienden zijn een crowdfundingsactie gestart om geld in te zamelen voor de begrafenis van het meisje.

