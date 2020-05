De PS5 wordt ongekend snel: 5 feiten over de nieuwe PlayStation

De nieuwe PlayStation wordt aan het einde van dit jaar gelanceerd en sinds deze week weten we hoe snel de spelcomputer wordt. De PS5 moet de strijd aangaan met de Xbox Series X. Dit is wat we tot nu toe weten over de console.

Hoewel nog niet alle specificaties rond de release van de PlayStation 5 bekend zijn gemaakt, is er al veel naar buiten gekomen. Het belooft hoe dan ook een grote strijd te worden tussen Microsoft en Sony om de gamer voor zich te winnen en te laten overstappen naar een nieuw model. De vijf belangrijkste feiten over de PS5 op een rij.

1. De controller van de PlayStation 5

Een van de eerste nieuwtjes die Sony dropte, was de controller van de PS5. De DualSense is een mix tussen de huidige elementen van de DualShock 4-controller en de nieuwe mogelijkheden van de nieuwe PlayStation. Opvallend is dat het ‘bakje’ twee verschillende kleuren heeft en wat groter lijkt dan de vorige. Haptic feedback is de grootste vernieuwing. Deze functie moet ervoor zorgen dat je meer feedback van de game krijgt. Zo kun je bijvoorbeeld verschil voelen als in de modder of het zand rijdt. Adaptive triggers in de L2 en R2 knoppen zorgen ervoor dat je bijvoorbeeld precies voelt wanneer je een boog spant.

2. De processor

De PS5 gebruikt een x86-64-AMD Ryzen™ ‘Zen 2’ CPU met 8 cores en een variabele frequentie tot 3.5 GHz. Microsoft gebruikt voor zijn Xbox Series X echter een processor die tot 3.8 Ghz gaat. Hierdoor lijkt Sony dus wat in te leveren op kracht ten opzichte van Microsoft, maar is het nog steeds veel beter dan de huidige generatie.

3. Gameplay / graphics

Qua graphics gaat de PlayStation 5 er flink op vooruit. Met de nieuwe AMD Radeon™ RDNA 2 graphics engine wordt het zelfs mogelijk om 8K beeld te ondersteunen. Waarschijnlijk zal het verschil ten opzichte van de laatste generatie games op de PlayStation 4 niet heel groot zijn, omdat in het begin vaak nog niet het maximale uit de computer wordt gehaald. Pas over twee à drie jaar zal je veel verschil in beeldkwaliteit zien ten opzichte van de vorige generatie. De graphics van de Xbox Series X zal waarschijnlijk nog net iets beter zijn.

4. De harde schijf (SSD) van de PS5

Een van de grootste veranderingen ten opzichte van de huidige spelcomputers is de harde schijf. Zowel Xbox als de nieuwe Playstation gaan gebruikmaken van een snelle SSD waardoor de laadtijden van games nagenoeg verdwijnen. Hoewel die van PlayStation net iets minder geheugen heeft dan die van Xbox, wordt de nieuwe PlayStation ongekend snel. Denk aan snelheden in menu’s zoals je op je smartphone gewend bent.

5. Launch games

Een van de belangrijkste zaken voor een spelcomputer is natuurlijk welke games erop te spelen zijn. De laatste jaren wist PlayStation zich flink te onderscheiden van Xbox door de exclusieve titels die er op de console zijn te spelen. Met The Last of Us, Horizon Zero Dawn en Uncharted wist het Japanse bedrijf flink wat klappen uit te delen.

Hoewel Sony nog geen namen van de spellen bekend heeft gemaakt, gaan er een aantal geruchten. Een van de meest genoemde is Horizon Zero Dawn 2. Dit zal het langverwachte vervolg zijn van het eerste deel van het Amsterdamse Guerrilla Games. Het spel wordt als een van de beste games gezien op de huidige generaties. Ook Ratchet & Clank wordt genoemd als launch game, maar is ook nog niet bevestigd. De PS5 is achterwaarts compatibel, wat inhoudt dat ook alle games van de PS4 gespeeld kunnen worden op de nieuwe console van Sony.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.