Vijf enorme branden in Deventer, Sliedrecht, Zandvoort, Rotterdam en Amsterdam

Er woedden deze zaterdag- op zondagnacht maar liefst vier grote branden in Nederland. In Sliedrecht, Amsterdam, Zandvoort én Deventer was het raak. In Rotterdam brak zaterdagmiddag al een grote brand op een vrachtschip uit.

Zandvoort

In Zandvoort is in de nacht van zaterdag op zondag een grote uitslaande brand uitgebroken in Beach Club 10 aan de Boulevard de Favauge.

Er kwam veel rook vrij bij de brand, meldt de Veiligheidsregio Kennemerland. Omwonenden is geadviseerd ramen en deuren dicht te houden en mechanische ventilatie uit te zetten.

Over de oorzaak van de brand is niets bekendgemaakt. Op beelden van lokale media is te zien dat de vlammen uit het dak van het pand slaan.

Rotterdam

De brand die zaterdagmiddag uitbrak op een vrachtschip met metaalschroot in de Waalhaven in Rotterdam is ‘volledig uit’. Dat meldt de veiligheidsregio.

De hulpdiensten waren uren in de weer met de scheepsbrand. Er werden onder meer twee blusschepen ingezet. Ook werd een kraan aangerukt om een deel van de lading te verplaatsen naar een duwbak naast het schip. Rond 4.45 uur meldde de veiligheidsregio dat de brand geblust was en dat omwonenden ramen en deuren weer konden openen.

Een persoon raakte lichtgewond en werd uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht.

Sliedrecht

In Sliedrecht is zondagochtend een loods afgebrand aan de Calandstraat. De brand brak rond 05.00 uur uit en was rond 07.30 volledig onder controle, meldt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. De brandweer zette de omgeving af en voerde metingen uit omdat er mogelijk asbest in het pand zat.



Het is niet duidelijk wat er in de loods lag opgeslagen. De vele rook die vrijkwam bij de brand voerde enige tijd richting het spoor en het station van Sliedrecht, maar trok snel op.

Het gebied waar mogelijk asbest is neergekomen, is volgens de veiligheidsregio beperkt gebleven tot de directe omgeving van de loods. Bij woningen zijn tot dusver geen asbestdeeltjes aangetroffen.

Kelderbrand in Amsterdam

Ook in Amsterdam was het raak: enkele woningen aan de Ceintuurbaan in de stad zijn in de nacht van zaterdag op zondag tijdelijk ontruimd wegens een brand in de kelder van een woning.

Twee bewoners werden door hulpverleners onderzocht wegens inademing van rook, meldt de Brandweer Amsterdam-Amstelland. De brand is geblust.

NL-alert in Deventer

De ergste brand van vannacht woedde in Deventer: daar werd een NL-alert verspreid. Er was sprake van een grote brand in een loods aan de Danzigweg. Ongeveer veertig mensen op een nabijgelegen woonwagencomplex zijn uit voorzorg geëvacueerd, meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio IJsselland. Zover bekend is, raakte niemand gewond.



De brand brak uit in een loods waar een metaalbewerkingsbedrijf in zit. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle, de loods kan grotendeels als verloren worden beschouwd, aldus de veiligheidsregio.

De mensen die hun woning uit moesten, zijn ondergebracht in een ander pand in de buurt. Het is nog niet bekend wanneer zij kunnen terugkeren. Er kwam veel rook vrij bij de brand. Voor een achterliggende woonwijk werd een NL-Alert verspreid waarin opgeroepen werd ramen en deuren dicht te houden.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.