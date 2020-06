Laatste boek Marc de Hond meteen een dikke bestseller

Het nieuwe boek Licht in de tunnel van de begin deze maand overleden Marc de Hond doet het heel goed in de boekwinkels. Het boek is meteen al op nummer 2 van de Bestseller 60 binnengekomen.

Marc begon met het schrijven van Licht in de tunnel nadat er in 2018 opnieuw kanker bij hem werd vastgesteld. In het boek vertelt Marc over de laatste periode in zijn leven. Hij schreef eraan tot vlak voor zijn overlijden. Naar Marcs wens verscheen het boek na zijn dood in de winkel.

Tweede boek

Het is het tweede boek dat Marc heeft geschreven. Eerder schreef hij het boek Kracht, nadat hij door een verkeerd verlopen operatie in een rolstoel belandde.

Vanmiddag kochten wij :

* Licht in de tunnel van Marc de Hond.

* Fernando Ricksen: De finale strijd van Vincent de Vries & Veronika Ricksen.

En we ontvingen gratis het spannende boekenweek geschenk. 💙@Levboeken @Kosmosuitgevers @Boekerij @SpannendBoek #Zomerlezen #ikleesthuis pic.twitter.com/WepBynVuV1 — Koukleum.nl (@Koukleumnl) June 19, 2020

Over Marc

Marc de Hond was de zoon van opiniepeiler Maurice de Hond. Marc stopte op zijn achttiende met zijn studie economie en begon als internetondernemer, schreef Metro eerder. Zo richtte hij de internetbedrijven Hatchoo! en veiling.com op. Later verkocht hij die weer en werd hij actief als dj bij de radiozenders 3FM en Caz! en presenteerde hij enkele televisieprogramma’s, zoals het Eindexamenjournaal. De alleskunner was ook theatermaker en sportman en op Radio 1 verzorgde de dj een aantal keren de live-uitzendingen over de Oscaruitreiking.

Hij was getrouwd en vader van twee kinderen.

Spoedoperatie

In december 2002 werd bij De Hond (toen 25) een tumor ontdekt in zijn ruggenmerg. Bij een van de spoedoperaties waarbij de tumor moest worden verwijderd, raakten de zenuwen in zijn merg bekneld. Hierdoor belandde de presentator in een rolstoel. In eerste instantie kostte het hem veel moeite om zijn nieuwe leven te accepteren. Maar na een aantal jaar schikte De Hond zich in zijn lot en ontpopte zich tot een belangrijke spreekbuis van Nederlanders met een beperking.

B van Bestseller

Op de eerste plek in de Bestseller 60 staat Alfabet van Charlotte Dematons, waar alle letters van het alfabet beeldend aan bod komend.

