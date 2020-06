Te weinig openbare toiletten in Amsterdam: ‘maar 56’

56 openbare toiletten in Amsterdam? Veel te weinig, vindt de Rekenkamer Metropool Amsterdam op basis van onderzoek. En je kunt ze ook niet goed vinden.

Eind 2018 nam de Amsterdamse gemeenteraad het initiatiefvoorstel ‘Baas over eigen blaas’ aan. Het voorstel vroeg aan het college om uit te gaan van de norm dat er binnen 500 meter een openbaar of opengesteld toilet is in het stadscentrum en in drukke voetgangersgebieden.

Plaskrul

De rekenkamer onderzocht of Amsterdam voor voldoende openbare toiletten zorgt met bijzondere aandacht voor toiletten voor vrouwen en mensen in een rolstoel.

Voor mannen zijn er nu nog wel genoeg ‘plaskrullen’, de donkergroene urinoirs in de vorm van een krul, die eind 19e eeuw in de stad kwamen. Veel van deze antieke toiletten worden geleidelijk aan vervangen door een ‘MVG toiletunit’, een compact bouwwerk ter grootte van een bushokje. Het toilet is zowel toegankelijk voor man, vrouw en mensen met een handicap. Hoogste tijd voor de wc-wissel: ook woonbootbewoners ervaren overlast bij het schoonmaken van de krul, liet de gemeente eerder weten.

Wc-onderzoek

De rekenkamer deed dus wc-onderzoek en vond 56 openbare toiletten in Amsterdam, waarvan er 50 geschikt zijn voor mensen met een fysieke beperking. „De gemeente gaat uit van twaalf openbare rolstoeltoegankelijke toiletten. Dit komt omdat de gemeente ‘openbaar’ gelijkstelt aan ‘in beheer van de gemeente’. Wij pleiten voor een bredere benadering van openbare toiletten. Toiletten noemen wij openbaar als ze gebruikt kunnen worden zonder beletsel of zonder erom te vragen.”

De gemeente is actief om meer openbare toiletten aan te leggen en er meer openbaar te maken, maar „de overzichten laten niet goed zien hoe het daarmee staat.”

Intussen worden wel wc-oplossingen bedacht:

De belangrijkste conclusie is dat ondanks de aandacht die recent aan het onderwerp is gegeven, er in Amsterdam onvoldoende openbare toiletten zijn. In 41% van de drukke voetgangersgebieden – inclusief de parken – is overdag binnen 500 meter een rolstoeltoegankelijk openbaar toilet bereikbaar. Dus in meer dan de helft van de drukke voetgangersgebieden niet.

Waar toiletten?

De rekenkamer adviseert onder andere de vindbaarheid van openbare toiletten te vergroten. „Op straat is de vindbaarheid van openbare toiletten slecht. De gemeente heeft wel een begin gemaakt met het aanbrengen van bewegwijzering op straat, maar dit geldt alleen voor een enkel gemeentelijk openbaar toilet.”

Nederland

Ook in de rest van Nederland zijn er nog te weinig openbare toiletten. Daardoor kunnen vrouwen, gehandicapten, ouders met jonge kinderen en ruim 2 miljoen buik- en blaaspatiënten niet onbezorgd op pad, stelde de Maag Lever Darm Stichting (MLDS) eerder. Mensen durven soms niet eens meer op pad, omdat ze bang zijn geen toilet tegen te komen.

De hoge nood-app kan soelaas bieden.

