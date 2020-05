Temptation Island’ Gianni en Melissa in verwachting van eerste kind

Goed nieuws voor Melissa en Gianni. Het stel, bekend van het meest recente seizoen van Temptation Island, is in verwachting van hun eerste kindje.

Gianni deelde het heugelijke nieuws op Instagram. „Ik kan niet uitleggen hoe blij ik ben dat ik dit nieuws kan delen. We worden vader en moeder in december.” De toekomstige vader deelt tevens een aantal foto’s, waarop onder meer te zien is hoe hij de buik van Melissa kust. Melissa is op 7 december uitgerekend.

Tegen de regels

Fans van het spraakmakende programma zijn het stel nog niet vergeten. De twee moesten het eiland vroegtijdig verlaten, omdat ze allebei een mobiele telefoon hadden meegesmokkeld. Iets wat absoluut tegen de regels is.

In Temptation Island testen vier koppels hoe sterk hun relatie is. De koppels worden uit elkaar gehaald en ondergebracht in een villa waar ze de tijd doorbrengende verleidelijke vrijgezellen. Het programma heeft meerdere relaties gebroken of in ieder geval onder druk gezet.

Populair

De serie over drank, jaloezie en verleiding is enorm populair. Eerder sprak Metro mediadeskundige Rob Vergouwen over de aantrekkingskracht van het programma. Volgens Vergouwen is de aantrekkingskracht simpel. „Je zit eigenlijk naar een ongeluk in slow motion zit te kijken. Maar dan wel een zonder doden, je verantwoordt jezelf dat je blijft kijken.”

Desondanks was het begin dit jaar onzeker of RTL wel door zou gaan met het uitzenden van het programma. In het soortgelijke programma De Villa werden de opnames opgeschort, nadat er seksueel wangedrag aan het licht kwam. Begin februari liet de zender echter weten dat de opnames doorgang konden vinden en dat er lessen waren geleerd. Zo werden interne processen aangepast en een zorgvuldiger proces gestart tussen montage en uitzending.

