Luuk de Jong en teamgenoten overtreden coronaregels

Luuk de Jong, en een aantal van zijn ploeggenoten bij Sevilla, moeten rekening houden met sancties van zowel hun club als de Spaanse gezondheidsautoriteiten.

Onder meer sportkrant Marca trof op Instagram foto’s aan van een barbecue met naast De Jong ook Ocampos, Mudo Vásquez en Ever Banega, wiens vrouw de foto’s zaterdag had geplaatst en later weer verwijderd.

Ongelukkig moment

Op de foto’s is te zien dat er meer dan tien personen gezellig aan het barbecueën zijn. Samenkomsten van een dergelijke omvang zijn in het zwaar door het coronavirus getroffen Spanje nog steeds verboden.

De foto’s komen ook op een ongelukkig moment voor het voetbal dat de komende weken te maken krijgt met een streng veiligheidsprotocol, voorafgaand aan de hervatting van de Spaanse competitie. Die afspraken werden gemaakt door de overheid, de Spaanse voetbalbond RFEF en de Liga.

Dat werd bekendgemaakt door de Spaanse premier Pedro Sánchez. Vanaf 8 juni mogen de clubs in de twee hoogste afdelingen van Spanje de bal weer rond laten gaan. Clubs kunnen dan zonder beperkingen weer trainen. Mogelijk volgt de herstart van de competitie op 12 juni.

Noodtoestand

In het land wordt al een maand of twee niet gespeeld vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Spanje werd zwaar getroffen door het coronavirus. Afgelopen week werd de noodtoestand in het land voor de vijfde keer verlengd. De strikte uitgangsbeperkingen zijn nu tot ten minste 7 juni van kracht. Het wetsvoorstel werd woensdagavond met een krappe meerderheid in het parlement aangenomen.

Zondag maakte het Spaanse ministerie van Volksgezondheid bekend dat er de afgelopen 24 uur 70 Spanjaarden zijn bezweken aan het coronavirus. Daarmee steeg het dagelijks dodenaantal weer, nadat zaterdag nog voor het eerst in tijden minder dan 50 doden werden gemeld.

Vanaf juli zijn toeristen weer welkom in het populaire vakantieland. Volgens de Spaanse premier Pedro Sánchez, zal dat wel moeten gebeuren onder een aantal strikte veiligheidsvoorwaarden. Voor inwoners van Madrid en Barcelona is het vanaf komende week weer toegestaan parken, musea en kerken te bezoeken. Ook wordt het weer mogelijk om op het terras te gaan zitten.

