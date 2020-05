Vader rijdt eigen kind dood in vakantiepark

Het drama voltrok zich op een vakantiepark in België. Het kind van 2,5 jaar oud werd naar het ziekenhuis gebracht, maar het bleek te laat.

De vader manoeuvreerde met zijn SUV over het terrein van een vakantiepark in België. Per ongeluk reed hij zijn eigen kind van 2,5 jaar oud aan. Volgens de Belgische justitie ging het om een dodehoekongeval. Doordat het kind zich in de dode hoek bevond, kon de vader hem niet zien.

Familiedrama in vakantiepark in Vlaanderen

Het ongeval was op een vakantiepark in de plaats Oostduinkerke in West-Vlaanderen. Het kind werd na de aanrijding nog naar het ziekenhuis gebracht. Het was te laat. Het kind was al overleden.

