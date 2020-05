Dit zijn de winnaars van LEGO Masters 2020

Jan en Lola hebben zaterdagavond de RTL-show LEGO Masters gewonnen. Het Nederlandse paar won 25.000 euro en een reis naar Denemarken om daar het pretpark Legoland te bezoeken.

De voormalige echtelieden – en met dank aan hun deelname aan het programma tegenwoordig goede vrienden – versloegen in de finale het Vlaamse duo Björn en Corneel en de Nederlanders Martijn en Jos.

Het tv-programma trok de afgelopen tijd veel kijkers. Naar de halve finale vorige week keken 1,4 miljoen mensen. Het programma viel bij veel kijkers goed in de smaak.

Het mooie aan #legomasters is dat dit eens een programma is zonder de teveel gebruikte extraverte personen! Die hebben natuurlijk hun plaats in een TV programma maar dit is eens iets anders qua personen op TV.

— Domien Verhulst (@Domien_V) May 30, 2020