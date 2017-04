Opgelet: datum inschrijving studies komt eraan

Wie wil gaan studeren in het hoger onderwijs moet zich uiterlijk 1 mei aanmelden voor de opleiding van je keuze. Daarom: zeven tips om rekening mee te houden (en een alternatief).

1 DigiD

Aanmelden voor een hogeschool of universiteit doe je via Studielink.nl. Om je te kunnen inschrijven heb je een persoonlijke DigiD met sms-functie nodig. Omdat het even duurt voor je deze binnen hebt, is het verstandig je ook hiervoor op tijd aan te melden (digid.nl).

2 Na 1 mei

Studielink zorgt ervoor dat je gegevens automatisch bij de hogeschool of universiteit, maar ook bij DUO (studiefinanciering) terechtkomen. Als je aanmelding uiterlijk 1 mei binnen is, heb je het recht om nog van studie te veranderen. Je voor een andere studie inschrijven kan dan tot 1 september. Meld je je na 1 mei voor het eerst aan, dan kan een onderwijsinstelling besluiten je niet toe te laten.

3 Nog een check

Heb je je keurig op tijd aangemeld, dan nodigt de onderwijsinstelling je uit voor een studiekeuzecheck. Met deze check kun je zien of de gekozen opleiding goed bij je past. De ene opleiding zal het bij een digitale vragenlijst houden, andere opleidingen geven je de kans een dagje mee te lopen of een dag te komen proefstuderen. Het advies van de studiekeuzecheck is vrijblijvend.

4 Open dagen

Weet je op dit moment nog steeds niet wat je wilt gaan studeren, dan zijn er nog steeds open dagen te bezoeken. Op de site Studiekeuze123.nl staat een overzicht van de open dagen per datum. Ook zie je er of het alleen een open dag betreft, of dat je kunt meelopen of proefstuderen. Studiekeuze123 is een samenwerking tussen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, studenten en hoger onderwijsinstellingen.

5 Oriëntatiemeter

Twijfelaars kunnen thuis eerst rustig uitzoeken wat bij hen past. Studiekeuze123.nl heeft daarvoor een Oriëntatiemeter. Deze test laat je zien hoe ver je bent in je studiekeuzeproces en welke vervolgstappen je nog kunt nemen.

6 Wegwijzer

Naast de Oriëntatiemeter vind je er ook de Wegwijzer. Via verschillende wegwijzers als ‘van hbo naar wo’, ‘master kiezen’ en ‘studeren en werk’ ontdek je snel waar je het beste kunt gaan kijken.

7 Opleidingsmatch

Tot slot heeft Studiekeuze123 nog de Opleidingsmatch. Dat werkt simpel: je geeft aan in welke richting(en) je zoekt en bijvoorbeeld ook een gewenste stad. De Opleidingsmatch selecteert vervolgens onderwijsinstellingen die bij jou wensen in aanmerking komen.

8 Opleidingsmatch

Voor wie echt niet weet welke studie moet worden gekozen, kan een tussenjaar een goed alternatief zijn. Onderzoeken wijzen uit dat een tussenjaar positief kan werken voor studiemotivatie, studiekeuze en uiteindelijke studieresultaten. Je kunt backpackend de wereld rond gaan trekken, maar ook gaan werken en je tegelijkertijd voorbereiden op de toekomst. Blijf dan regelmatig open dagen bezoeken en meeloopdagen doen. Op die manier houd je je focus op de studiekeuze.