Doelpunt Hazard kost TV-winkel miljoen euro

Het leek de Belgische elektronicaketen Krëfel wel een leuke promotiestunt. Wanneer de Rode Duivels meer dan 15 doelpunten op het WK maken, zou de winkel de bij hun gekochte flatscreen televisie terugbetalen. Met de tweede goal tegen de Britten in de gewonnen troostfinale, komt het aantal doelpunten van het Belgische voetbalelftal op 16 uit. En belofte maakt schuld, de weddenschap kost Krëtel meer dan een miljoen euro.

TV terugbetalen

De 2-0 van Eden Hazard zorgde ervoor dat het aantal goals boven de magische grens van 15 uitkwam. Sommige Belgen zullen op dit moment niet een maar twee redenen gehad hebben om een goed potje te gaan juichen. Krëtel nam het verlies sportief op en meldde op Twitter dan de kopers de waarde van hun televisie terug zullen krijgen. „We did it! Dat wil zeggen dat we de duizenden klanten die een tv hebben gekocht, gaan terugbetalen!"

Vijftien doelpunten op een WK is een bijzonder hoge lat. De Rode Duivels waren in Rusland echter bijzonder productief in de aanval. Twee keer eerder keer een land het voor elkaar om minstens 15 ballen in de touwen te schieten. In 2002 deed Brazilië dit met 18 doelpunten en 2010 maakte Duitsland er 16. De Belgen zijn dus nu gedeeld tweede in de meest productieve ploeg op een WK ooit. Nederland heeft nog nooit zoveel goals gemaakt. Wel is het drie keer voorgekomen dat Oranje er 15 inschoot. Dit gebeurde op de WK's in 1974, 1978 en 2014.

Vreugde bij de Belgen na de winst op Engeland ©ANP

Geslaagde stunt

Echt rouwig is Krëfel niet om de verloren weddenschap. Hun unieke actie zorgde voor veel gratis publiciteit in de media waardoor het sowieso een succes werd. Het is overigens niet dat de winnende Belgen het bedrag van hun aankoop teruggestort krijgen. Ze krijgen een coupon met dezelfde waarde als de televisie die ze hebben aangeschaft om in de winkel iets moois voor te kopen.

Krëfel is niet de enige die moet lappen voor de prestaties van de Belgische nationale ploeg. Plopsaland zou bezoekers per goal 10 procent korting geven op een entreeticket. Het is niet bekend of het pretpark hun gasten nu geld toe gaat geven omdat de eindscore op 16 is uitgekomen.