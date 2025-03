Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Win tickets voor MotoManiac in het Gelredome, het grootste Freestyle Motorcross-evenement

MotoManiac 2025, het grootste Freestyle Motocross (FMX)-evenement van Europa, komt naar Nederland. En jij kunt er in het Gelredome in Arnhem zomaar gratis bij zijn! Doe dan mee aan Metro‘s MotoManiac-winactie en maak kans op twee kaartjes.

De datum voor je agenda alvast: zaterdag 3 mei. Dan wordt dat grote stadion Gelredome het decor voor de eerste editie van MotoManiac met al die ronkende motoren (daar dromen we allemaal weleens van). De producent en de crossers beloven een grensverleggend motorsportevenement dat voor het eerst Freestyle Motocross (FMX) en indoor trial combineert.

Als het grootste FMX-evenement van Europa én het enige FMX-evenement in Nederland, is dit een unieke kans om wereldkampioenen in actie te zien. Metro geeft daarvoor in totaal 8 kaarten weg (4 winnaars ontvangen er allemaal 2).

Wat is FMX en indoor trial van MotoManiac?

Freestyle Motocross (FMX) is een spectaculaire motorsport waarbij de rijders indrukwekkende sprongen en gewaagde combinaties hoog boven de grond uitvoeren.

Indoor trial richt zich op het technisch overwinnen van obstakels, waarbij rijders hun balans en precisie tonen. De combinatie van deze twee disciplines in één evenement is een primeur en maakt MotoManiac tot een enorm spektakel dat jij natuurlijk niet wilt missen.

Wereldkampioenen en adembenemende stunts

Met toptalenten zoals Toni Bou, Robbie Maddison, Maikel Melero en Dany Torres, belooft MotoManiac 2025 een avond vol spanning en sensatie. De wereldkampioenen zullen hun skills tonen in de meest uitdagende omstandigheden, terwijl spectaculaire showelementen het visuele spektakel versterken.

Naast motorsportstunts van wereldklasse biedt MotoManiac compleet entertainment met een internationale DJ, pyro-artiesten en andere verrassende acts die het publiek voortdurend in de greep houden. Wie niet op Metro‘s winactie wil wachten, kan natuurlijk ook gewoon een ticket scoren.

Meedoen en kans maken op MotoManiac

Jij wilt ongetwijfeld twee MotoManiac-kaartjes winnen. Dan doe je er goed aan om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief via het vinkje hieronder. Mensen die meedoen aan de winactie én ingeschreven zijn, maken namelijk extra kans; al maakt natuurlijk iederéén kans. Meedoen kan tot en met zondag 16 maart, 23.59 uur. Daarna krijgen de winnaars persoonlijk bericht en hun welverdiende tickets in de digitale brievenbus.

