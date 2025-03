Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Na warme dagen ineens stuk kouder, wanneer is er weer lenteweer in zicht?

De afgelopen dagen kon de zonnebril uit de kast en zaten de terrassen overvol. Vandaag is een winterjas ineens geen overbodige luxe meer. Wanneer wordt er weer lenteweer verwacht?

De eerste warme dag van het jaar is een feit. In Deelen (Gelderland) steeg de temperatuur zaterdagmiddag naar 20 graden, meldt Weeronline. Voor een warme dag moet het op een van de officiële meetpunten in het land 20 graden of meer worden.

De eerste warme dag van het jaar viel dit jaar vroeg. Gemiddeld, als gekeken wordt naar de klimaatperiode 1995 tot 2024, gebeurt dat op 4 april. Niet alleen dit jaar, maar ook gemiddeld gezien komt de eerste lokale warme dag klimatologisch steeds vroeger voor. De laatste warme dag was op 26 oktober 2024, met in het midden en zuiden op veel plaatsen 20 graden en meer.

☀️ Warmterecords verbroken De temperatuur in De Bilt steeg zaterdag om 11.20 uur naar 16,5 graden en is daarmee officieel de warmste 8 maart ooit gemeten. Het oude record dateerde uit 2014, toen werd het op het hoofdstation 16,0 graden. Het is al de derde keer dit jaar dat er een datum-warmterecord is verbroken. Vrijdag was dit ook al het geval, toen werd het met 17,8 graden in De Bilt ook recordwarm. Ook op 21 februari werd het record verbroken.

Volgende week mogelijk terugkeer lenteweer

Gisteren was er nog flink wat zonneschijn, maar vanaf vandaag is het zonnige en warmte lenteweer eventjes voorbij. De temperatuur is flink gedaald: op de meeste plekken is het 8 of 9 graden. Daarmee is de middagtemperatuur een stuk lager dan de afgelopen dagen. Warmer wordt het de komende dagen ook niet. Het is bewolkt en er zijn meer kansen op buien, al laat de zon zich ook nog weleens zien. Ook is er af en toe mist en nevel.

Richting het weekend neemt de kans op regen weer wat af. Het lijkt volgens Weeronline een zonnig en droog weekend te worden, met temperaturen tussen de 7 en 10 graden. Geen winterse taferelen, maar zeker niet zo lekker als vorig weekend dus.

De eerste berichten voor volgende week klinken wél weer goed. Na het weekend draait de wind naar het zuiden. Dat is goed nieuws! De kans op vorst in de nachten verdwijnt en de temperatuur loopt overdag weer in de dubbele cijfers. De eerste dagen van volgende week is het droog en vrij zonnig. Daarna wordt de kans op regen wel iets groter.

