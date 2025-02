Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De Spaarrekening van Nathalie: ‘Van die 7300 euro wil ik onder andere een motor kopen’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 40-jarige Nathalie, die graag een motor wil kopen zodra ze haar rijbewijs heeft gehaald.

Naam: Nathalie (40)

Beroep: filiaalmanager

Netto maandsalaris: 2670 euro

Woonsituatie: getrouwd, koopwoning, een zoon

De Spaarrekening van Nathalie

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Er staat 7300 euro op.”

Ben je daar blij mee?

„Jaaaaa! Ik ben best een trouwe spaarder. Of nou ja, het is dus niet dat ik tienduizenden euro’s spaargeld heb, maar ik heb wel altijd hele specifieke spaardoelen. Een auto, bijvoorbeeld – drie jaar geleden schafte ik een tweedehands exemplaar aan voor 11.000 euro. Maar ja, daarna was mijn rekening nagenoeg leeg en moest ik weer van voren af aan beginnen. Toch werkt dat wel voor mij, een specifiek spaardoel is een enorme motivator om elke maand weer geld opzij te zetten.”

Hoeveel spaar je per maand?

„Als ik mijn vaste lasten en de boodschappen eraf haal, plus wat ik aan de hobby’s van mijn zoon kwijt ben – hij zit op voetbal en krijgt eens per twee weken les in schaken – kom ik uit op zo’n 200 euro per maand. Het zou nog wel wat meer kunnen zijn, maar ik vind het ook belangrijk om leuke dingen te blijven doen. Gemiddeld ga ik twee keer per maand uit eten of wat drinken. Kleding koop ik niet heel vaak – je kunt me uittekenen in een jeans met een sweater of top, maar ik kan eens in de zoveel tijd wel een grote aankoop doen. Dat ik in de sale twee spijkerbroeken van Levi’s scoor voor 160 euro – goeie deal, al zeg ik het zelf.”

Je vertelt dat je altijd een specifiek spaardoel hebt, wat is dat nu?

„Ik roep al jaren dat ik mijn motorrijbewijs wilde halen, maar ik deed het nooit. Te druk met andere dingen, of misschien máákte ik er gewoon geen tijd voor. Bovendien: het kost geld, en die auto was eerst aan vervanging toe. Dus besloot ik dat daarna het moment was voor mijn motorrijbewijs. Ik was bijna 40 jaar, het werd weleens tijd – of het was gewoon een midlife crisis, haha. Maar toen ik eenmaal 40 werd en dat voor mijn familie en vrienden vierde, was de grootste verrassing mijn cadeau: iedereen had bijgelegd voor motorrijlessen. Ik was flabbergasted, zó verrast.”

Dus je spaardoel was meteen weg!

„Nou, dat niet hoor, haha. Want ik wil natuurlijk wél gaan rijden als ik eenmaal ben geslaagd voor mijn examen, dus moet er een nieuwe motor komen. Ik mag zelf een rijschool uitkiezen en moet me er nog in verdiepen, maar zo’n lespakket kost gemiddeld 1500 euro, en daarvoor ben ik nu dus ‘gecoverd’. Maar goed, er moet ook nog een motorfiets komen, en dat kost ook zo een paar duizend euro, afhankelijk van het type model en of je voor een eerstehands of tweedehands exemplaar gaat.

Ik ben er nog niet helemaal uit waarop ik wil gaan rijden. Zodra ik begin met lessen, ga ik eerst eens kijken hoe die motorfiets bevalt. En verder moet ik nog een motoroutfit en schoenen, dus dat loopt aardig in de papieren. Het fijne is wel: het geld is er, ik hoef niet te wachten en kan daadwerkelijk overgaan tot de aanschaf. Het is fijn om die mogelijkheid te hebben.”

Haal je ook weleens geld van je spaarrekening?

„Zelden, alleen vorige week, toen we een aanbetaling moesten doen voor onze vakantie. Het was ‘maar’ 500 euro, maar ik had het even niet paraat.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Tja, meer salaris zou natuurlijk altijd welkom zijn. Ik denk wel dat ik dan nog meer zou sparen, want qua levensonderhoud kom ik – samen met het inkomen van mijn man – in principe goed rond. Maar dan hebben we wel een iets grotere buffer dan nu. Of kunnen we zo’n vakantie aanbetaling net even wat makkelijker betalen. Plus andere onvoorziene uitgaven, zoals de cliché wasmachine, vaatwasser of oven die ineens kapot kunnen gaan.”

Wat is je beste financiële tip?

„Kies voor een specifiek spaardoel, maar maak het niet té groot. Zo’n motorrijbewijs is qua bedrag nog behapbaar, net als een vakantie of – ik noem maar wat – een bruiloft. Zorg in elk geval dat het concreet is, zodat je weet waarvoor je het doet. Dan is het ook leuker én makkelijker vol te houden.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

