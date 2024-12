Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Storing bij NS: info treinen op stationsborden klopt niet

De NS kampt met een landelijke storing in een informatiesysteem. Daardoor klopt de informatie op de stationsborden niet, meldt de NS. Het bedrijf adviseert reizigers te kijken in de app en op de site. Daar staat wel de juiste informatie, zegt een woordvoerster. De oorzaak van de storing is nog niet bekend.

Op de eigen website meldt de NS dat de borden op veel stations door een systeemstoring verouderde informatie tonen. „Aan herstel wordt hard gewerkt, maar er is nog niet te zeggen hoe lang dit zal duren.”

UPDATE: rond 14.30 uur was de storing verholpen, inmiddels klopt de informatie op de borden weer.

ANP

